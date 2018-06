V Austrálii zemřel nejstarší orangutan sumaterský na světě

Puan měla zdravotní komplikace vyplývající z jejího vysokého věku a zaměstnanci zoo ji museli uspat. Porodila 11 mláďat a stala se také babičkou a prababičkou. Zanechala po sobě celkem 54 potomků a někteří nyní žijí ve volné přírodě. „Díky ní se podařilo zachránit celý druh sumaterských orangutanů“, řekl její pečovatel Holly Thompson.

Puan se narodila v pralese na Sumatře. V perthské zoo žila od roku 1968. V roce 2016 byla zapsaná do Guinessovy knihy rekordů jako nejstarší žijící druh na světě.

„Puan už měla šedé řasy, pomalé pohyby a bloudivou mysl. Přesto zůstala důstojnou dámou,“ napsala její hlavní pečovatelka Martina Hartová v nekrologu publikovaném v The West Australian newspaper.

„Všichni víme, že život není nekonečný, ale je to pro nás velká rána. Puan jsem znala 18 let. Muselo pro ni být těžké, když ji umístili z volné přírody do zajetí. Byla to individualistka a sama se rozhodovala, kdo se jí může dotknout a kdo ne. Když jsem se chvíli zpozdila s večeří, klepala nohou, abych si pospíšila,“ popisuje Hartová.

Puan je podle ní zakladatelkou největší světové kolonie orangutanů na světě a zaslouží si úctu. „Naučila mě trpělivosti a tomu, že ani v zajetí nezmizí instinkty zvířete. Jsem vděčná, že jsem mohla být v jejím životě. Slibuji, že se o její rodinu postaráme,“ napsala Hartová v emotivním dopisu.

Sumaterský orangutan je kriticky ohroženým druhem. Podle organizace World Wildlife Fund na planetě žije už jen 14 613 jedinců. Ve volné přírodě žije v tropických deštných pralesích na indonéském ostrově Sumatra. V průměru se tito dospělí lidoopi dožívají 50 let. V České republice je chová pražská zoo (na námluvy samce Pagyho se podívejte zde).