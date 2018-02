Nejstarší pes se dožil 29 let. Která plemena patří k dlouhověkým?

Absolutním psím rekordmanem se zápisem k Guinessově knize rekordů je jednoznačně australský honácký pes Bluey. Dožil se 29 let a pěti měsíců, utracen byl v listopadu 1939. Přičemž až do svých 20 let pracoval na farmě jako správný australák. Ale nejen kvůli dlouhověkosti jsou tito psi obdivuhodní.

Australák není zdaleka pes pro každého, protože je poměrně náročný na výchovu a denně potřebuje minimálně dvě hodiny aktivního pohybu. Naštěstí pro něj - čistě z výše uvedených důvodů - se ale zdaleka každému nelíbí.

Vypadá totiž jako ten poslední vořech a kvůli typickému zbarvení působí už mladí psi „prošedivěle“. Nicméně je to velmi inteligentní plemeno, které nepatří do ruky začínajícím pejskařům. Ukočírovat australáka vůbec není snadné. Ovšem pokud na to máte, jste schopni uspokojit jeho nároky na pohyb a vybití energie - prostě najdete pro něj dostatek „práce“ - lepšího psa si nemůžete přát.

Předpoklady být vám dlouhá léta parťákem ovšem samozřejmě zdaleka nemá jen toto pracovní plemeno, ale i mnoho dalších. Celá řada teriérů, u nás tak oblíbení jezevčíci, kolie, ale i jorkšíři nebo čivavy. Průměrná délka jejich dožití bývá zhruba 13 až 15 let, ale někteří si pár let ještě přidají.

Podívejte si, která z dlouhověkých plemen vybral Playtvak.cz:

Řadu let vás ale může provázet i úplně obyčejný voříšek, třeba z útulku. Právě kříženec Pusuke z Japonska je totiž v novodobé historii dalším psem, který se díky své dlouhověkosti zasloužil v roce 2011 zápis do Guinessovy knihy rekordů. Zemřel ve 26 letech.