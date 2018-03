Majitelé bytu se probourali do staré šachty a probudili 200 netopýrů

Šachtu ve starém zděném domě si totiž vybralo 199 netopýrů rezavých za své zimoviště. Nabourání do šachty je probudilo ze zimního spánku a bez pomoci záchranářů by nepřežili. Ti o ně v záchranné stanici pečovali po zbytek zimy a včera je vypustili zpět do přírody, konkrétně do pražské Stromovky. Jsou tam pro ně dokonce připravené i netopýří budky.

„Když jsme vyrazili na oznámení o netopýrech do Libně, čekali jsme, že tam objevíme třeba deset zvířat. Ale bylo jich tam téměř dvě stě. Stalo se to v průběhu zimy, mrzlo a netopýři spali, i když se část z nich samozřejmě probudila. Po odchytu jsme každého z nich prohlédli a většinu - která nebyla zraněná - jsme přemístili na náhradní zimoviště, aby mohli dál spát,“ popisuje prvotní postup zvířecích záchranářů Zuzana Pokorná, vedoucí ošetřovatelka Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.

Netopýry z náhradního zimoviště přestěhovali a probudili před týdnem, aby je dokrmili a oni tak nabrali síly před vypuštěním. „Dokrmování je nezbytné, protože během zimního spánku netopýři přicházejí o tělesný tuk, v průběhu spánku tedy zhubnou. Abychom zvýšili jejich šanci na přežití, probudili jsme je a krmili hmyzem,“ vysvětluje záchranářka.

Celý týden před vypuštěním tedy netopýry krmili v záchranné stanici jednou denně moučnými červy, dávku každý den postupně zvyšovali. „Den před vypuštěním jsme na 40 červech za den. Nakrmit jednoho netopýra trvá asi dvacet minut,“ upřesnila Pokorná den před vypuštěním netopýrů zpět do přírody.



Nakrmit celou kolonii 199 netopýrů tak dobrovolníkům trvalo každý den několik hodin. Kromě krmení je bylo potřeba i zavodnit, dostávali tedy i vodu z injekčních stříkaček, protože po hibernaci jsou zvířata velmi žížnivá.

A jelikož se do původní lokality vrátit nemohli, našli záchranáři živočichům jiné vhodné místo k životu, pražskou Stromovku. „Není to daleko od místa nálezu, navíc tam žije mnoho dalších druhů netopýrů. A jarní termín vypuštění je ideální, je to období, kdy se budí netopýři i v přírodě. Tak budou mít všichni stejné šance,“ vysvětluje Zuzana Pokorná.

Netopýr rezavý V České republice žije necelých 30 druhů netopýrů, netopýr rezavý je jedním z nich. Jedná se o netopýra střední velikosti. V Praze je k vidění často, stejně jako u ostatních druhů netopýrů se jedná o zvláště chráněný druh. Je to hmyzožravec. Úkryty si často hledá právě ve starých domech.

Netopýři podle ní vypuštění do přírody skvěle zvládnou. Po dokrmování jsou v dobré kondici a ve Stromovce je spousta úkrytů, s jejichž vyhledáním by neměli mít problém. Navíc jsou tam vyvěšeny i budky pro ty netopýry, kteří by netrefili do dutin stromů.



Výhodou Stromovky je i spousta vodních ploch, netopýři rezaví totiž často loví nad vodou. Ve Stromovce dokonce žijí všechny druhy netopýrů, které se v Praze objevují. Dalším místem výskytu jsou Praha 6, Praha 4 a Praha 1, kde jsou jejich útočištěm většinou právě starší domy.

A jak poznáte, že netopýr potřebuje pomoci? „Prakticky kdykoliv, když netopýra najdete někde přes den. Je to noční živočich, ve dne by měl být ukrytý. Pokud někde leze po zemi, je na místě zavolat do záchranné stanice. To samé v případě, že na netopýra narazíte během zimy,“ uzavírá Pokorná.