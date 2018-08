Šest kroků k výběru správného zasklení do nových oken

1. Rozmyslete si, co od oken očekáváte

Úspora tepla bývá hlavní požadavek, ale měli byste se rozmýšlet především podle toho, kde budou okna sloužit. Rozhodně se nemusíte omezovat tím, že je třeba do celého domu objednat stejné zasklení.

Pro okna směřující k rušné křižovatce je vhodné zasklení s vyšším útlumem hluku. U oken přístupných z chodníku se vyplatí myslet na bezpečnost. Je dobré zvážit také zasklení z hlediska orientace vůči světovým stranám.

2. Tepelná izolace

Izolační trojsklo v porovnání s dvojsklem výrazně lépe tepelně izoluje. Trojsklo také v běžných podmínkách prakticky vylučuje rosení, a to díky vyšší teplotě skleněné tabule v interiéru.

Izolační trojsklo má však i nevýhody. Celkově je zasklení těžší a může se stát, že do interiéru projde méně světla.

Tepelná izolace působí i obráceně: na jaře a na podzim může bránit, aby se byt prohřál díky slunečním paprskům. Proto byste měli myslet i na takzvané solární zisky.

3. Solární zisky

Běžná trojskla jsou opatřena dvěma pokovenými vrstvami oproti jedné vrstvě u izolačního dvojskla. Díky nim zasklení lépe tepelně izoluje, ale pokud jsou vrstvy silnější, mohou bránit průniku slunečního tepla a světla do bytu.

Tip Pokud víte, že budete řešit elektronické zabezpečení objektu, zvažte pořízení oken, kde jsou snímače integrovány již přímo v okenním kování. Ušetříte si tím minimálně dodatečnou montáž.

Naprostou nutností je řešit solární zisky u pasivních domů, ale to je práce pro odborníka.

„Zasklení by mělo mít co největší světelnou propustnost, ideálně až kolem 70 %, což je podíl světla, které projde do interiéru. Solární faktor, který charakterizuje využití slunečního tepla, by měl být vyšší než 50 %. Větší prohřátí bytu oceníte zejména na jaře a na podzim, kdy nebudete muset přitápět,“ říká Jiří Scheidel ze společnosti Vekra.

4. Zvuková izolace

Trojsklo neposkytuje výrazně větší útlum venkovního zvuku než běžné dvojsklo. Akustické vlastnosti se řeší speciálním zasklením, kde jsou použity skleněné tabule různé tloušťky (viz galerie), širší meziskelní rámeček a v náročném prostředí i vrstvené sklo, kde jsou tabule spojeny protihlukovými foliemi. Bonusem je, že toto zasklení má i větší odolnost proti rozbití.

5. Bezpečnost

Bezpečnost oken je dána vždy spojením více prvků, bezpečnostní sklo samo o sobě není řešením. Sice zabrání snadnému rozbití, ale neřeší vypáčení okenních křídel, pro ochranu před vloupáním tak rozhodně nestačí.

U vrstveného bezpečnostního skla jsou skleněné tabule spojeny několika bezpečnostními foliemi. Pokud budete řešit zvýšenou bezpečnost oken, je dobré konzultovat to i s vaší pojišťovnou.

6. Jak předejít rosení

Rosení je při výměně oken častým strašákem, ale je třeba naučit se správně větrat a mít nastavenou optimální teplotu v bytě.

Trojskla sice rosení omezují, ale okna perfektně těsní, a pokud tedy nemá vlhkost kudy odcházet, může se srážet na chladných místech nezateplených stěn nebo ve studených rozích. Problém s plísní v bytě je tak na světě.

Pokud vyměníte okna, měli byste častěji větrat, a to hlavně tam, kde je vyšší vlhkost. Kuchyně, koupelna, ložnice i pokoje s více květinami potřebují intenzivní a krátké vyvětrání, aby vlhkost mohla odejít.

Trojsklo může mlžit i zvenku. Svědčí to o výborné tepelné izolaci zasklení. I zde existuje ochrana, a to speciální pyrolitický povlak, který mlžení v chladných ránech účinně omezí.