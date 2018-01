Číšnický, křidélkový, nebo pákový? Každý otvírák má svá pro a proti

Otvírák na víno zřejmě nechybí v žádné domácnosti, je však pravda, že často bývá zdrojem zlosti. Klasická vývrtka sice funguje, ale k vytažení mnohých špuntů je potřeba neuvěřitelné síly. Tím, že je šroubovicová spirála odlitkem (viz obrázek), je velmi silná a roztahuje špunt proti sklu hrdla, což ztěžuje jeho vytažení.

Mnohdy je pak třeba sevřít lahev na zemi mezi nohama a tahat. Zvlášť u některých plastových zátek, které se používají v poslední době místo korku, vzniká téměř neřešitelný problém, kdy síly nestačí.

Takové staré vývrtky vám možná zbyly v kuchyňské zásuvce po babičce, dnes se setkáte hlavně se třemi typy otvíráků na víno.

Číšnický

Tento otvírák získal jméno podle toho, že je nejoblíbenější mezi číšníky. Má mít nožík k ořezání plastového chrániče špuntu. Tento akt lze doma provést i obyčejným nožem, ale obsluha v restauraci nemá čas hledat další nůž a potřebuje mít všechno po ruce.

Historická vývrtka, se kterou se nepracuje snadno. Nekvalitní číšnická vývrtka

Daleko podstatnější je při výběru možnost dvoukrokového otevírání. Při vytahování špuntu se opřete za první zarážku a vytáhnete do poloviny a pak „přepřáhnete“ do druhé zarážky a vytáhnete zbytek špuntu.

Při koupi si dejte pozor na provedení. Když se podíváte do fotogalerie, uvidíte neznačkový otvírák ze železářství. Ten je nejen jednokrokový, takže mu dělají problémy delší špunty, ale už po pár měsících používání vidíte, že je vyroben z materiálu, který nic nevydrží. Packy zarážek, kde se otvírák opírá o okraj hrdla, jsou už nadobro ohnuté.

Protože se u tohoto typu otvíráku musí vyvinout dost velká síla, je třeba vybírat takový, aby dobře sedl do ruky a netlačil do dlaně. Proto není špatné, když je povrch pogumovaný nebo oplastovaný. Na druhou stranu je ze všech typů nejskladnější, v kuchyňském šupleti nezabere místo a i to je jeden z důvodů, že je pro číšníky praktický, protože ho mohou po celou dobu služby nosit v kapse.

Křídlový

Do domácnosti je zřejmě nejlepší. Je sice větší, ale pokud máte v zásuvce dost místa, není to problém. Práci s ním zvládne každá ruka, jen je třeba počítat s tím, že lahev musíte postavit na stůl, zavrtat šroubovici do korku a až se křidélka zvednou, obouruč je snadno sklopíte a tím vytáhnete špunt.

Díky zpřevodování jde vytahování zátky velmi snadno a zvládnou to i slabší ruce. Objímka bývá zkonstruovaná tak, že ji lze nasadit i široká hrdla, která používají američtí vinaři. Je už na každém, zda zvolí pochromovanou variantu, nebo barevné provedení.

Pákový

Je největší a nejrobustnější. Pracuje na první pohled úplně jinak, než všechny běžné otvíráky. Zatímco normálně musíte kroutit vývrtkou tak, abyste zavrtali spirálu do špuntu, tady se proces děje automaticky.

Šroubovice má podstatně delší zdvih. Když páku vývrtky zatlačujete do špuntu, otáčí se a zavrtá se do něj. Když se pak páka vrací, šroubovice se zastaví a vytáhne špunt. Jen vestavěnými kleštěmi musíte obejmout hrdlo lahve, abyste udrželi celou sestavu pohromadě.

A když páku znovu sklopíte a znovu odklopíte, vytáhne se vývrtka sama ze špuntu, čímž si ušetříte otravné sundávání špuntu z vývrtky. Princip fungování pákové vývrtky nejlépe pochopíte z úvodního videa.

Jakou vývrtku máte nejraději? Podělte se s ostatními v diskusi.