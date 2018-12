Ozdoby z ořechových skořápek mají kouzlo starých časů, vyzkoušejte to

Celé kouzlo spočívá v celé půlce skořápky vlašského ořechu, jejíž získání je asi největším úskalím tvorby těchto ozdob. I podle Marie Lopourové alias Amellie, která ze skořápek ořechů tvoří celé série nesmírně kouzelných ozdob, je potřeba si vybrat ty správné, do některých se prostě nedostanete.

A praktická rada, jak ořech rozlousknout, aniž by skořápka praskla? „Zabodnu nůž do vrchní části ořechu, kde dříve byla stopka a lehce hýbu nožem doleva doprava, než skořápka povolí,“ radí Amellie s tím, že perfektní jsou na to malé nožíky s pohodlnou rukojetí.

Někdy to jde podle jejích zkušeností skoro samo, jindy musíte nožem zaříznout víc a projet dokola celou skořápku: „A když se oříšek zlomí a jedna půlka je víc než celá, pomohu si kleštěmi přebytečnou část odštípnu.“

Základní materiál připraven, můžete začít tvořit

Co budete potřebovat? ořechové skořápky

látku s drobnými vánočními motivy

stuhu či provázek

nůžky, jehlu a nit

PES rouno (tedy polyesterové rouno) či vatu na vycpání (případně odstřižky)

tavnou pistoli nebo lepidlo

Ve fotogalerii najdete pár tipů, jaké motivy na ozdoby vybírat, je to ale jen na vás. Stačí jakákoliv bavlněná látka s drobnými vánočními motivy, ze které si vystříháte kolečka zhruba dvakrát tak velká než je skořápka ořechu.

Případně stačí i látka jednobarevná, i slabší bílé plátno. Nebo rozstříhejte tričko, z něhož už vaše děti vyrostly. A nechte je, ať si speciálními fixami na látku (ty už ovšem budete muset koupit), na střed vystřiženého kolečka namalují vlastní motivy: stromeček, andělíčka, hvězdičku a podobně.

Pak látku obšijte jednoduchým dlouhým stehem a jemným stažením niti z kolečka látky vytvořte jakousi mističku. Tu vyplňte PES rounem, vatou, případně použijte ty nejdrobnější odstřižky látky, které vám zbyly.

Když už budete tvořit ze skořápek, vyrobte si z nich i lodičky se svíčkou, které využijete na Štědrý večer.

Nit utáhněte, budoucí náplň oříšku pěkně vytvarujte, aby do skořápky dobře sedla a přišijte k ní poutko ze stužky nebo provázku. Poté už nit můžete utáhnout úplně, zauzlujte a přišijte poutko. Nakonec bochánek vlepte do ořechové skořápky a nechte lepidlo zaschnout.

Hotové ozdoby využijete nejen na vánoční stromeček, můžete jimi ozdobit i adventní věnec nebo větvičky ve váze na stole. Případně dětem takto vánočně a romanticky vyzdobit dětský pokoj.