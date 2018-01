Díky mobilní aplikaci snadno odhalíte výrobky s palmovým olejem

Kokosové palmy takový problém nejsou. Proč? Když to nebude palmový olej, bude to jiný, namítají mnozí. Jenže. „Co do ohleduplnosti k životnímu prostředí je na tom kokosový olej oproti palmovému lépe z několika důvodů: v jihovýchodní Asii jde o původní plodinu, která se tu pěstuje už několik tisíciletí. V Indii jsou první záznamy o pěstování kokosových palem datovány již kolem roku 1000 př. n. l. a jejich pěstování už je nedílnou součásti místní kultury i ekologie krajiny. Což mimo jiné obnáší i minimální použití hnojiv, pesticidů, herbicidů a těžké mechaniky,“ vyvrací mylnou domněnku Kateřina Holubová. Také zpracovatelský průmysl je „lehčí“. “Nezahrnuje lisy, které by vyžadovaly tisíce hektarů plantáží na jednom místě jen kvůli tomu, aby se finančně vyplatily. Kokosová palma má také specifičtější nároky na prostředí, lze ji pěstovat jen na určitých vhodných místech. To nutně vede k tomu, že kokosové plantáže nemůžou dále příliš expandovat a pěstitelé jsou nuceni efektivně využívat ty plantáže, které již existují.“ Kokosové plantáže jsou také „přátelštější“ k jiným druhům hospodářských plodin a zvířat, takže může vzniknout „agroekosystém“, který je z ekologického hlediska funkčnější. Celý systém je oproti monokultuře olejné palmy harmoničtější a pestřejší. Navíc lze při pěstování kokosové palmy produkovat víc komodit, ať už z palmy samotné, anebo z dalších plodin a zvířat, které se dají pěstovat a chovat na stejném území současně. Ze žlutých květů se například vyrábí sladká šťáva, která může být dále zpracována na cukr a palmové víno. Z kokosu se získává kokosová moučka a kokosový olej z usušeného a rozemletého jádra ořechu (tzv. kopra) od 19. století vařením, v současné době se lisuje. Ze zkvašeného kokosového mléka se vyrábí lihovina zvaná arak, z mladých listů se připravuje salát, z vláknité vrstvy z oplodí se pletou rohože a pytle a spřádají se z ní motouzy. A listy si domorodé obyvatelstvo tropických oblastí pokrývá střechy.