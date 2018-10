Pando umírá. Jeden z nejstarších organismů zabíjejí jelenci a člověk

Pando si představte jako jediný obrovský organismus tvořený 47 tisíci stromy se společným kořenovým systémem. Tvoří tak společný život na ploše asi 43 hektarů v oblasti Fishlake National Forest v Utahu, jehož je jednou z největších atrakcí.

Organismus je starý už asi 80 tisíc let a vědci se starají o to, aby ho zachovali i pro další generace. Výzkumníci z Utah State University Paul Rogers a Darren McAvoy však v minulých dnech zveřejnili v časopisu Plos výsledky studie, podle které je tento historický les v nebezpečí.

Podle posledních zjištění je ohrada ve špatném stavu, takže zvláštně místní populace jelenců ušatých přes plot proniká a spásá semenáčky stromů. Důsledkem toho se les nedokáže už obnovovat.

Jednodruhový les je totiž citlivější na výkyvy přírodní rovnováhy ve srovnání se smíšeným lesem.

Jelenec ušatý Jelenec ušatý (Odocoileus hemionus) je přežvýkavec z čeledě jelenovitých, který žije na západě Severní Ameriky. Jedná se o největšího zástupce z jelenců. Jelenec ušatý má typické, mule podobné, velké uši, od kterých je odvozen jeho druhový název.

Dokládají to i pozorování, kdy vědci zjistili, že nejméně se les dokázal regenerovat právě v místech, kde byly nejvíce narušené ploty. Podle leteckých fotografií, které byly pořizovány posledních 70 let, je zřejmé, že k největšímu poškození „lesního organismu“ dochází posledních 30 až 40 let.

Jenže výzkumníci tvrdí, že by bylo příliš snadné svalovat všechnu vinu na jelence. „Něco se muselo pokazit v rovnováze, když zvířata, která tu jsou už tolik let, se začala stahovat do kolonie Pando. My se můžeme snažit a les znovu oplotit, ale tím to nenapravíme. Je to symbolem toho, že něco v naší civilizaci děláme špatně,“ tvrdí Rogers.