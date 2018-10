Poláci vytvořili unikátní papír, který pomáhá včelám. Může je nakrmit

Na pomoc včelám se rozhodla jít naproti společnost Saatchi & Saatchi IS Varšava a spojila se se společností City Bees, organizací, která podporuje chov včel v městských komunitách.

Začala vyrábět biologicky rozložitelný materiál, který má mnoho možností využití a zároveň včelám poslouží jako energetický nápoj. Papír je pokrytý vodou ředitelnou UV barvou, která se aplikuje ve vzorcích, jež včely vidí jako louku plnou květů. Barva je nanesená třeba ve formě kruhů.

Papír ale nemá pomáhat jen včelám, ale přírodě celkově. Myšlenka projektu je taková, že včely roznesou při letu semínka z papíru.

Autoři nápadu předpokládají, že rostliny do příštího roku vyrostou, vykvetou a příští sezonu tak budou mít včely k dispozici více rostlin, na kterých se budou moct při delších vzdálenostech zastavit a doplnit energii.

„Podařilo se nám vyrobit to, co by asi nejvíce odpovídalo obyčejnému papíru. Je nám jasné, že asi nevyřešíme celosvětový pokles množství včel, ale doufáme, že si alespoň lidé uvědomí, jak jsou včely důležité pro přežití lidstva,“ říkají Tomasz Bujok a Anna Gadecka jako hlavní tvůrci projektu.

Podle nich by se z papíru daly vyrábět třeba tašky, kelímky nebo vstupenky. Na rozdíl od těch plastových by tyto mohly přírodě pomoci. „Včelí papír“ už tvůrci úspěšně testovali v terénu. Nyní je připraven pro hromadnou výrobu a spolupráci s většími značkami.

Včely jsou pokládány za opylovače, kteří devadesáti procentům volně žijících rostlin umožňují rozmnožování. Podle ekonomů mají „služby“ poskytované včelami odhadovanou světovou ekonomickou hodnotu ve výši 150 miliard eur.



Bohužel počty včelstev celosvětově klesají, což představuje velké riziko nejen pro hospodářství, ale i pro lidskou prosperitu. Tento dramatický pokles je důsledkem mnoha faktorů, včetně rozsáhlého používání pesticidů, rychlé industrializace a nebývalého rozvoje měst (o důsledcích snižování stavu včel čtěte zde).

To všechno znamená, že včely musejí létat mnohem dál při hledání rostlin, které potřebují pro svou obživu. Dlouhé vzdálenosti je vyčerpají. V důsledku toho mnohé z nich nemají dostatek energie na přežití a umírají.