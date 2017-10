Co zvládnete bez návštěvy veteriny. Jak u psů pečovat o oči a uši

Podle doktora Františka Zahrádky z Plzeňské veterinární ordinace platí stará zásada: pokud ucho není nemocné, nezasahujte do něj, aneb čím méně tím lépe. Produkce mazu je fyziologická záležitost stejně jako u lidí a jeho hloubkové čištění není žádoucí, protože má v uchu ochrannou funkci.



Čištění ucha má opodstatnění při nadměrné mazivosti, zanesení nečistot, zarudnutí ucha, pokud pes třepe hlavou a snaží se ho stále drbat. V tom případě je možné slechy ošetřit standardními chovatelskými přípravky pro čištění (Vetericynem či čistícími polštářky pro psy), nikdy nepoužívejte borovou vodu, oleje nebo normální vodu.



Vůbec nepronikejte do ucha vatovými tyčinkami, maximálně si pomozte papírovým kapesníkem na prstu, ale dejte pozor, ať nečistoty, maz nebo třeba osinu z travin nezatlačíte hlouběji do ucha. U dlouhosrstých plemen dbejte také na odstraňování chlupů zevnitř zvukovodu, aby spolu s mazem nevytvořily nepříjemnou zátku.

Pokud se stav nezlepší a zvíře stále cítí bolest, z uší se line nepříjemný zápach, zjistíte výtok nebo se mění tvar boltce, nechte zásah odborníkovi. „Zanedbané záněty jsou cesta do pekel a vedou k zařazení veterináře do svého života více, než je zdrávo,“ komentuje nebezpečí Zahrádka.

Kožní řasa, chloupky nebo prach

Ideální je čistit a kontrolovat oči každé ráno po venčení. Ne vše ale hned znamená problém. Psi například mívají v očích ospalky stejně jako lidé, i když u řady plemen je z důvodu jejich fyziognomie sklon k slzivosti větší.



Může to být způsobeno kožní řasou nebo třeba chloupky, které zasahují do očí. Psi také mohou mít zarudlé oči, což nebývá příznak nevyspání, ale může to být banální problém, třeba díky usilovnému hrabání na zahradě a prachu v očích. Na druhé může jít o alergickou reakci nebo dokonce příznak vážnějšího onemocnění, se kterým je třeba zajít na k lékaři.

„Na psí nebo kočičí oči není vhodné používat lidské masti a kapky, které mohou obsahovat antibiotika nebo kortikoidy. Ospalky a slzy pejskovi otřete kapesníkem, aby se neusazovaly v srsti, oči můžete pro okamžitou akutní pomoc ošetřit například Vetericynem, který nepálí a působí protizánětlivě, případně borovou vodou, odvarem světlíku nebo černým čajem,“ radí veterinář.

Je třeba pravidelně kontrolovat, zda pejskovi nepřerůstají chloupky do oka. Pokud však problém přetrvává, slzivost je nepřirozená a neustává, oko je stále zarudlé, tvoří se krusty, oko psa svědí, je čas poradit se s veterinářem.