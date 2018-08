Plavecká škola pro psí bázlivce. Neházejte je do vody a odepněte obojek

Ať už je váš miláček rozený plavčík, nebo spíše bázlivec, máme pro vás užitečné rady a tipy, jak mu pobyt ve vodě zpříjemnit. Než se k vodě vůbec vydáte, ujistěte se, že se pejsci v daném místě mohou koupat.

Koupaliště rovnou vynechejte. Především pak vybírejte takové vodní plochy, kde je pozvolný vstup do vody. „Břeh, který se bude pozvolně svažovat do vody, je pro začínající plavce mnohem bezpečnější. Prohlédněte si i samotnou pláž a vyčistěte ji od všech předmětů, o které by se mohl váš kamarád poranit,“ radí Zuzana Novotná z webu SpokojenýPes.cz.

Pomoci může plovací vesta i psí kamarád

Pokud máte doma bázlivého pejska, kterému spíše vyhovuje pohodlná pohovka v obývacím pokoji než aktivní pohyb venku, a máte obavu, že by svůj první pobyt ve vodě nemusel zvládnout, tak mu opatřete plovací vestu. Vesta nadnáší a dodá vašemu psovi jistotu.

Výplň vesty mokrého psa zahřeje. „Plovací vestu nasaďte i zdatnějším psím plavcům v případě, kdy se chystáte vyrazit do míst, kde je silnější proud. Anebo pokud se psem plánujete vyrazit na plavbu lodí. Nesnažte se psa obléknout do vesty pro lidi. Mají nevhodný střih a pes je v nich nepohyblivý,“ říká Novotná.

Nadšení pro vodu v psovi často vzbudí přítomnost dalšího pejska, který již umí plavat. Psi se podobně jako děti učí pozorováním a příkladem. „Zdánlivě rušivý element v podobě jiných psů může tedy pejskovi pomoci, aby se odvážil do vody jít,“ vysvětluje odbornice.

Začněte pomalými krůčky

První den můžete chlupáče nechat, aby se seznámil s vodním živlem sám. Nechte ho namočit si tlapky a přesvědčit se, že voda „nekouše”. Za žádných okolností ho do vody neházejte a buďte velmi trpěliví. V opačném případě byste mu mohli zadělat na celoživotní odpor k vodě anebo mu způsobit teplotní šok.

Riziko přehřátí Zuzana Novotná dále varuje, abyste v létě nepodlehli iluzi, že pes, který je ve vodě, je chráněn proti horku a celkovému přehřátí organismu. „Že je pes ve vodě, ještě neznamená, že je permanentně ochlazovaný, a tím pádem mimo riziko přehřátí. Pořád ve vodě plave, zahřívá svaly, zahřívá tělo a hrozí mu kolaps z přehřátí. Toto riziko řada lidí podceňuje a pak se diví, že pejsek zkolaboval při koupání.“



Až bude váš pejsek sršet nadšením pro vodu, udělejte další krok společně. Je nesmírně důležité, abyste psa do vody doprovodili. Nebuďte zbytečně nervózní, pes vaši nejistotu vycítí.

Neublížíte mu. Máte možnost vzít psa do náruče, nebo ho nechat vstoupit do vody po vašem boku.



Pokud se ho rozhodnete do vody donést, dělejte to pomalu a neustále na psa mluvte. Pokud se mu to líbí, můžete ho z náruče opatrně pustit. Pes instinktivně začne šlapat vodu a tím plavat.

Ukažte mu, že vám svou odvahou udělal radost. Buďte obezřetní, pokud budete plavat s ním. Možná se vám bude snažit vyškrábat na záda, což může být bolestivé. V takovém případě je určitě čas na přestávku.

Pět kroků pro výuku

1. Pokud se vás do vody pes rozhodne následovat, začněte v místě s velmi pozvolným vstupem.

Pět rad Nikdy ho do vody nenuťte a neházejte



Do vody jej vezměte s prázdným žaludkem, aby nedošlo k torzi žaludku



Z bezpečnostních důvodů mu sejměte obojek.



Mějte ho pod neustálým dozorem a sledujte, jestli není vysílený.



Buďte vždy připraveni na mimořádnou událost a počítejte s tím, že ho můžete z vody zachraňovat.



2. Začněte na mělčině a pomalu běžte do vody. Vždycky, když pejsek udělá krok s vámi, nezapomeňte ho pořádně pochválit. Můžete ho odměnit i oblíbeným pamlskem.

3. Když už je pejsek ve vodě, ale nezačne plavat sám, tak mu pomozte. Chytněte jej pod předními tlapkami, aby měl hlavu stále nad vodou, ale druhou polovinu těla si kontroloval sám. V této poloze se s ním po nějakou dobu pohybujte ve vodě. Pokud je pes vystrašený, vezměte ho zpět k břehu, abyste si oba odpočinuli. Můžete to zkusit později.

4. Nezapomeňte, že někteří pejsci vodu milují a zůstali by v ní napořád. Proto v případě, kdy je únava na pejskovi viditelná, vytáhněte chlupáče z vody a nechte jej znovu nabrat síly. Naopak jiní psi jsou schopni sami poznat, že už toho bylo dost, a vy byste měli jejich rozhodnutí opustit vodu tolerovat.

5. Pokud váš pes rád aportuje, můžete ho na kontakt s vodou zvykat i díky jeho vášni pro přinášení hozených míčků nebo jiných oblíbených hraček. Zpočátku mu aport házejte jen tak, aby si trochu namočil tlapky. A na vzdálenosti velmi pozvolna přidávejte.