Na pétanque potřebujete jen koule a téměř nic vás nelimituje

Pamatuji si na svou první cestu do Paříže začátkem devadesátých let. Hřálo první jarní jarní sluníčko, v parcích sotva vykukovala tráva, ale na lavičkách už posedávali usměvaví důchodci, kteří měli na pískových cestičkách i holých plochách trávníku rozehranou hru. Kolemjdoucí kovové koule rozházené na zemi opatrně a s úsměvem obcházeli. Jde o národní sport, nemohou jinak a nikomu to nedělá žádný problém. Prostě obrázek z jiného světa.

Přehouplo se tisícíletí a na hráče pétanque v parku konečně narazíte i u nás. I když jeho potenciál zcela určitě zatím dřímá. A zdaleka nejde jen o důchodce. U této hry na věku nesejde, hrají ji děti, lidé v aktivním věku, ale zrovna tak i člověk o holi nebo na vozíčku. Což je další nezanedbatelný aspekt: i osamělého člověka tato hra může vytáhnout z domu, donutí ho se hýbat a ještě ho dostane mezi lidi.

Speciální oblečení nepotřebujete, koule na hru se dají pořídit za pár stovek a máte je napořád. Někdy se dají koupit dokonce i během sezonních akcí v supermarketech. Hrát lze na téměř jakémkoliv povrchu, kromě trávníku a asfaltu v podstatě kdekoliv, kde je kousek volného rovného udusaného placu, štěrk, písek. Závodní hřiště na turnaje samozřejmě má svoje závazné parametry, v parku se na to tolik nehraje. Jde hlavně o radost ze hry.

Zajeli si vyzkoušet jeden turnaj a už zahájili sedmou sezonu

Manželé Lukášovi z Jablonce nad Nisou se pétanque upsali před sedmi lety. „Jen tak jsme si na podzim 2010 zajeli pétanque vyzkoušet na místní turnaj do Líšného u Malé Skály. Stačila jedna hra a naprosto jsme tomu propadli,“ popisuje Jana Lukášová, jak se dostali ke hře, kterou si předtím jen jednou zahráli na dovolené v zahraničí. Na jaře 2011 už z nich byli registrovaní hráči.

Zpočátku trénovali, kde se dalo, třeba i na pískem vysypaných a ušlapaných cestičkách v parku, později na hřišti na druhém konci města. Teď už mají svoje tréninkové místo pár minut od domu, díky městu, které před pár lety vybudovalo hřiště určené právě pro pétanque v nedalekém parku. Možná také máte nějaké nedaleko, aniž byste to tušili.

V sezoně v týdnu ve volném čase trénují, o víkendu jezdí po turnajích. A to nejen po republice, ale i v sousedních zemích. Mladšího syna s partnerkou pétanque rovněž uchvátil, takže na většinu turnajů jezdí všichni společně. „Té hře totiž propadnete. Mě osobně nepřestane fascinovat, že spolu v týmu hrají třeba sedmiletý kluk a jeho sedmdesátiletý děda, oba si to užijí a ještě jsou spolu,“ líčí nadšeně Jana Lukášová, která se za rok 2016 pyšnila titulem nejvýše postavené ženy v hráčském žebříčku.

Nejen na klubových hřištích jsou ideálními zábranami mezi hracími poli dřevěné pražce. Nejlépe tlumí rány.

Pořádná hra však chce poctivý trénink. Pokud chcete jezdit na turnaje, neobejdete se bez něj. „Ideální je samozřejmě každodenní trénink, ale na to není moc čas. V Jablonci jsme navíc hodně limitováni zimou - na jaře trvá, než sleze sníh, na podzim bývá už v říjnu opravdu hodně chladno.“

Jsou ale i jiné cesty. Třeba v lednu absolvovala paní Jana spolu se snachou a několika dalšími hráčkami třídenní stáž pod vedením zkušené francouzské trenérky: „Bylo to moc fajn, pořád se má člověk co učit. A podepsala bych, co nám o tréninku čehokoliv francouzská hráčka řekla: „Lépe trénovat denně 15 minut, než jednou za týden dvě hodiny.“

A minulý víkend si Lukášovi jako rodina zahráli první letošní prestižní turnaj, i když ne pod širým nebem. „Bývá to tradiční první vlaštovka před sezonou. Venku většinou sníh a mráz a my hrajeme ve Slatiňanech pod střechou. Na udusaném povrchu nevytápěné jízdárny. Bývá to skvělé nakopnutí, kdy se poprvé v zimě sejdeme s dalšími hráči a všichni už se opravdu začnou hodně těšit na jaro. Konečně je jasno, že se zima překlápí.“