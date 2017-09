Kohoutková voda v zahraničí je plná mikroplastů. U nás se to neměří

„Při sledování jakosti vody se u nás tento činitel zatím nesleduje. Možná existuje nějaký výzkumný program na vysoké škole, ale běžnou praxí to není,“ říká Vít Kodeš z Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle něj má naše republika tu výhodu, že leží přímo u zdroje vody, takže nám tolik nehrozí problémy, se kterými se potýkají lidé v oblasti moří a oceánů (psali jsme například zde). Dosud se však nikdo vážněji nezabýval hledáním mikroplastů v kohoutkové vodě, která je pitná.

Hormony ve vodě Problém s plasty ve vodě není jediný, který se řeší. Podobně se začíná mluvit o reziduích antikoncepce, které se dostávají do pitné vody. Tyto látky běžné čističky nevyčistí a jejich přítomnost se při měření nezjišťuje. Celý článek čtěte ZDE.

Právě na tuto problematiku se zaměřila Orb media ve své studii, kdy měřila počet vláken mikroplastů ve Spojených státech amerických, Evropě i Asii. Nejvíce případů výskytu plastů v kohoutkové vodě našli v Americe (v 94 procentech případů), v Evropě v 75 procentech případů.

Celkem odebrali 159 vzorků z celého světa, v Německu dokonce zjistili mikroplasty ve 24 značkových pivech a také v medu a cukru.

Vědci se domnívají, že plastové částice jsou přítomné i ve vzduchu. Tomu by odpovídalo, že největší zamoření bylo naměřeno ve Americe, kde 80 % domácností má sušičku, kde se nanovlákna vyfukují přímo do vzduchu. Deštěm se pak splachují do vodních toků.

Umělá vlákna se dostávají do kanalizace i při praní v pračce a čistírny vod je nedokážou odfiltrovat. Takže se pak mohou dostávat i do nádrží, ze kterých se vyrábí pitná voda.

Analýza ukazuje problém s mikroplasty s tím, že stupeň zamoření planety je možná ještě větší, než jsme tušili. A vyzývá vlády světa, aby se vážně tímto problémem začaly zabývat. Velikost plastových mikročástic se počítá v nanometrech, až teprve v laboratoři pod mikroskopem vyvstává skutečný problém. A skutečnost, že nejen že konzumujeme mořské ryby plné plastů, ale i pijeme vodu s plastem, je alarmující.

Vědci zjistili, že jen z jediného vyprání fleecové bundy se vyplaví do odpadu 250 000 mikrovláken. Například v Irsku na technologickém institutu Galway-Mayo proběhl malý výzkum, kde také objevili umělá vlákna v kohoutkové vodě a ve studnách.

„Zatím nevíme, jaký to má dopad na zdraví. Z toho důvodu bychom měli dodržovat zásadu předběžné opatrnosti a věnovat tomu dostatek úsilí ihned, abychom zjistili, jaká jsou skutečná rizika,“ uvedla Anne Marie Mahonová, která se výzkumu zúčastnila. Mikroplasty v ovzduší by mohly pronikat do jemných vlásečnic v plicích, pokud jsou v nanorozměrech, mohou se usazovat přímo v orgánech.

První studie sledující vliv plastového znečištění teprve ve světě začínají probíhat. Také obce zatím jen zkoumají, jaká by mohla být jejich role při čištění vod. Tvůrci studie se však shodují v tom, že máme málo času, jinak nás plast brzy dostane.