Polka vytvořila obal z bakterií a kvasinek. Můžete ho sníst

Januszová nazvala svůj projekt Scoby. Jde o membránu z bakterií a kvasinek, která se do materiálu vhodného jako obal na potraviny přeměňuje fermentací. Plně odbouratelný obal vytvořila v rámci své absolventské práce na designérské univerzitě v Poznani. Autorka říká, že Scoby je nejen přátelský k přírodě, navíc dokáže prodloužit životnost potravin, které jsou v něm uchovávané.

Obal je primárně určen na suché a polosuché potraviny, jako jsou semínka, ořechy, bylinky či salát. „Pokud by se Scoby rozšířil, obalový průmysl by už životní prostředí neznečišťoval, nýbrž by ho obohacoval,” řekla Roza Januszová magazínu Dezeen.

Membrána za dva týdny vyroste v mělkých nádobách podobných květináčům. V nich jsou bakterie a kvasinky živeny biologickým odpadem třeba z domácností. Obal přitom může vzniknout i u vás doma, k fermentaci je nutná teplota mezi dvaceti a pětadvaceti stupni, k růstu nepotřebujete ani sluneční světlo.

Po čtrnácti dnech vytvoří bakterie spolu s kvasinkami ohebný film, který funguje jako přirozená zábrana kyslíku. A kyslík, jak známo, je hlavním zdrojem rozkladu potravin.

Poté, co obal použijete, ho samozřejmě můžete hodit na kompost. Anebo zkonzumovat. „Použitá bakterie pomáhá správnému zažívání, a tak vám, pokud Scoby sníte, budou vaše střeva vděčná,“ popisuje Roza.

Roza Januszová v současnosti připravuje kompletní balení určené primárně pro koncové zákazníky. A doufá, že už brzy si bude moct svůj vlastní obal vypěstovat u sebe doma každý.

Designérka však nemyslí jen na domácnosti. Byla by ráda, aby její odbouratelný obal nepoužívali jen jednotlivci, ale také malé farmy a velkovýrobci. „Pěstování různých materiálů se v oboru funkčního designu stává stále populárnější. Proto věřím, že jsme od nápadu k realizaci skutečně blízko,“ říká designérka Roza Januszová.