Pohlreich v dětském koutku: Kdybyste jim vařili modré z nebe, nesnědí to

Motem provozovatelů je přitom snaha nabízet tu dětem zdravá jídla. Hlavně proto, že to požadují jejich maminky. Ale jak to vypadá ve skutečnosti? Zelňačka, smažený sýr, pizza, řízek. Vše málo dochucené.

Pohlreich má ovšem o dětech jasno. „Co jedí? Sní párky, pastu, pizzu, hamburger. Nedělejte si iluze, že byste tu mohli vytvořit něco jiného. Sem stejně nikdo nebude chodit za jídlem. Koncept tohoto dětského pekla je postavený na tom, že děti se tu nají i s dospělými a nikdo se nesebere a neodejde jenom proto, že tu nenašel nějaký zázračný recept,“ myslí si.

Podle jeho názoru děti jedí to, co dospělí. Jen jde o to, naservírovat jim to zábavnou formou, aby je to bavilo. Kuchařům v dětské kuchyni radí, aby se vykašlali například na domácí výrobu těstovin, protože to stejně nikdo neocení. „Kupte raději pořádnou značku suchých těstovin, omáčku si vyrobíte do foroty. Nebo uvařte kukuřici, rozmixujete, přidáte kousek kuřete. Děti mají rádi sladké, to by mohly mít rády,“ předvádí.

A u řízku radí vykašlat se na strouhanku z kukuřičných lupínků, ale raději zvolit panko strouhanku, která křupe podobně jako ta kukuřičná, ale daleko méně při smažení saje tuk. A doporučuje zařadit do jídelníčku poctivý hamburger, na kterém nevidí nic nezdravého. „Oni vám tady stejně nebudou jíst nic jiného i kdybyste jim vařili modré z nebe,“ je přesvědčený.

Koncept kuchyně dětské herny je nakonec docela jednoduše řešitelný, podstatný je celkový koncept celého komplexu pivovaru. Má totiž ještě jednu kuchyni v zážitkové restauraci, která je vynikající. Jenže co se uvaří v ní, neobjeví se v lístku v horní dětské.

Takže koexistují dvě samostatné nezávislé kuchyně, které nakupují samostatně a hlavně v různé kvalitě vstupních surovin. Tím dochází i k tomu, že se radikálně liší kvalita uvařených jídel.

Zatímco v zážitkové restauraci Pohlreich nakonec nešetřil hvězdami, dětská kuchyně měla smůlu a Šéf doporučil, aby obě kuchyně začaly spolupracovat, anebo dokonce doporučil vybudovat jednu centrální kuchyni, která by dodávala jídlo pro obě stravovací centra.

