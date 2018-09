Pohlreich: To jsem ještě nikdy neviděl. Televize už dlouho tak nepípala

Majitelka kolem nepořádku před restaurací i v ní jen tiše našlapuje, ale „skutek utek“. Kuchař, kterému chybí sebevědomí, přitom v osmapadesáti letech tvrdí, že vaří celý život a má to tu „do důchodu“ jako poslední šanci i předpokládanou štaci. A stylově kuchyně zamrzla v sedmdesátých letech.

Když si k tomu přičtete interiér restaurace připomínající vetešnictví, je zaděláno na výbušnou směs, která pobaví s otázkou, jak se Šéfovi podaří se s touto bezmocí vypořádat. Přitom když se seznámí trochu důkladněji s personálem, uvidí, že se v něm skrývá jistý potenciál. Jen ho rozhýbat k činům, ne jen pořád na něco čekat.

S interiérem mu zkouší pomoci architekt Tomáš Bernášek, který potvrdí, že mu to v restauraci také připadá bez myšlenky a bez ladu a skladu. Ale zároveň dá za pravdu majitelce, že některé kousky jsou opravdu cenné a krásné, jen je chce rozmístit tak, aby se z nich nestaly jen lapače prachu.

A kuchyni si vezme na paškál Pohlreich. Přinutí kuchaře, bývalého hokejového brankáře, aby si uvědomil svou cenu, zvlášť když vařit docela umí. Jen se „utápí“ v zajetých kolejích. „Měl bys mít trochu kuchařské arogance a vařit podle sebe, ne podle jídelního lístku. A lidi sem musí chodit na tebe,“ radí mu.

A kupodivu, když kuchař zkusí uvařit to, co ho baví, vyjde z toho pokrm, který je o sto procent lepší než to, co Šéf ochutnal při první návštěvě. Jen je ještě třeba naučit personál kuchyně, jak si poradit s aranžováním jídla na talíři, aby to bylo jednoduché a čisté a zároveň atraktivní pro hosta.

Souběžně s tím zorganizuje brigádu k vyčištění zanedbaných sklepů i exteriéru hotelu. Nakonec restaurace docela prokoukla, a když se Pohlreich po dvou měsících vrátil, ocenil i kuchyni, která začala vařit jednoduchá klasická česká jídla, která si na nic nehrají a která musí potěšit každého hosta.

Na celý díl můžete zpětně podívat na iPrima.