Pohlreich ukázal, jak i z nenáviděných fazolí uděláte atraktivní polévku

„Miluju polívky, protože je to pro mě symbol rychlého, komfortního, nekomplikovaného jídla, které zasytí a hodí se pro sychravé podzimní a zimní večery,“ vysvětluje Zdeněk Pohlreich. „Mimo to přesně víte, co tam dáváte, takže máte kontrolu nad surovinami,“ dodává v pořadu.

Na každou pořádnou polévku je třeba připravit základ. Na fazolovku tedy nakrájel nadrobno půl cibule, přidal kousek mrkve, do základu nakrájel dva stroužky česneku a orestoval, než se směs rozvoní.

Jen pozor, základ je vhodné vařit jen na mírném plameni, aby se nespálil. Někteří kuchaři naopak začínají napřed zeleninou, pak až přidávají cibuli a nakonec až česnek, to si ostatně každý může vyzkoušet doma. Záleží na velikosti nakrájených kousků i teplotě plotýnky.

Podstatná fakta k základní ingredienci: fazolím. Nejlevnější, ale nejzdlouhavější, je koupit sušené fazole. Ty je třeba naložit den předem a pak uvařit doměkka. „Na poslední chvíli k nim přidejte trošku rozmarýnu a soli, aby chytly nějakou chuť,“ radí kuchař. Je však pravda, že podobný recept - když večer přijdete z práce a budete uvažovat nad tím, co byste mohli uvařit k večeři, uděláte i z fazolí z plechovky, kterou vytáhnete ze spíže.

Do základu pak Pohlreich „nadrobí“ italskou salsicciu, což je vlastně syrová vepřová klobása, která připomíná ochucené mleté vepřové maso. Když se maso zarestuje, přidá do směsi ještě trošku rozmarýnu, který je chuťovou „sponkou“ mezi fazolemi a základem.

A aby bylo postupováno „náležitě rustikálně“, do základu přidává Šéf loupaná rajčata, ale nikoliv tak, že by je rozšťouchal nebo rozmixoval, ale jen je rozmačká mezi prsty. Zkuste si to sami, jde to naprosto „bezbolestně“ pro všechny, kdo se nebojí při vaření zašpinit ruce.

Pak už jenom stačí vsypat fazole, přiklopit a nechat asi čtvrt hodinky dusit. Aby Pohlreich dosáhl konzistence polévky, musí směs naředit vývarem. Jakmile se zavaří, přidají se nudle a základ polévky je po osolení a opepření hotový.

Šéf si pro tuto polévku vymyslel ještě vložku z čerstvého špenátu, ale nedoporučuje lístky vložit přímo do hotové polévky. Pustily by barvu a nevypadalo by to hezky. Proto na trošce oleje radši na pánvi nechá špenát zavadnou a vloží ho na dno talíře nebo misky, pak přelije polévkou a navrch ozdobí kouskem bazalky.

