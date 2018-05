Z krůtího stehna vykouzlíte špízy na gril za chvilku. Podle Pohlreicha

Vykostit kuřecí či krůtí stehno dá trochu práce, ale jde jen o cvik. Párkrát si to vyzkoušíte a půjde vám to jako po másle. Stačí to odkoukat z úvodního videa, kde to šéfkuchař Zdeněk Pohlreich předvedl krok za krokem v rámci dalšího dílu Rozpal to ve Španělsku, šéfe! odvysílaného v neděli v podvečer na Primě.

Krůtí stehno si jednoduše „položíte na záda“ a nožem ho z vnitřní strany objedete od kyčelního kloubu podél kosti až na konec. Jde o to, aby masa na kostech a kloubech zůstalo co nejméně, i když je pak lze použít na vývar.

Získaný plát masa pak zbavte kůže a pevných šlach a pokrájejte ho na středně velké kousky. Osolte je a opepřete. K nim si ještě přikrájejte kousky slaniny a papriku a můžete je střídavě napíchat na špízy. Ty ještě pokapejte olivovým olejem a šup s nimi na rozpálený gril.