Jak uplést pomlázku? Podívejte se na naše video a zaučte další generaci

Přinášíme několik návodů, jak si s pletením poradit. To je opáčko pro ty, kdo na některém z trhů pro usnadnění nesáhnou pro hotovou. A pro ty, kteří chtějí své syny naučit, že některé činnosti a tradice by nebylo špatné předávat z generace na generaci.

Vyplatí se uříznout proutí z vrb, které rostou kolem vodních toků a je dostatečně pružné. To můžeme zkontrolovat tak, že proutek přes ukazovák přehneme do pravého úhlu. Pokud se neláme, je to známkou toho, že z něj pomlázku s úspěchem upleteme.

Nejsnadnější návod z osmi proutků před časem přinesli kolegové z Playtvak.cz.

VIDEO: Upleťte si vlastní pomlázku. Jde to snadno Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Začne se tím, že se pruty svážou na tenkém konci, pak se pověsí na vyvýšeném místě, třeba na žebřík, aby volně visely. To usnadní manipulaci při pletení. Celý postup dobře vidíte na videu, celý postup pletení pomlázky najdete také zde.

Lze také začít naopak – od nejtlustější části. Pak se zahajuje tak, že si připravíte takzvaný špánek. To je rozštípnutý proutek, který se vloží mezi proutky a pak se kolem nich obtočí. Vytvoří se tak ozdobná rukojeť. Pak už se zaplétá stejně jako předešlém případě, jen k tenčímu konci.

VIDEO: Jak se plete pomlázka. Podívejte se Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jen pro fajnšmekry je postup pletení z jedenácti proutků, kdy se za rukojetí vytvoří ozdoba v podobě širokého závitu. Podrobný obrazový postup pletení najdete zde. Z tohoto návodu je vidět, že lidové tvořivosti se meze nekladou a kdo je s košíkářskou vrbou kamarád, dokáže téměř zázraky.