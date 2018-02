Mydlící se potkan baví internet. Asi se jen snaží dostat ze sebe pěnu

, aktualizováno

Jak se stát hvězdou internetu a přitom o to vůbec nestát, o tom by mohl vyprávět hlodavec z Peru. Ať už to bylo jakkoliv. Šestatřicetiletý DJ, který ho natočil ve své koupelně, tvrdí, že šel ráno do sprchy a v jeho umyvadle se prostě zrovna mydlil potkan. Tak vytáhl mobil a natočil, co stihl, než potkan zmizel.