Dobrý den, jsem Potxolo. Budu největší a nejdražší vůl na světě

Zřejmě největší vůl světa žije ve Španělsku na farmě v baskické obci Legorreta, kde před lety vyrostl další rekordman. Patřil stejnému majiteli, jmenoval se Pezuňas a když šel v roce 2013 na porážku, vážil 2 200 kilogramů.

Majitele Tedyho Sáncheze poslouchá na slovo, jako kdyby rozuměl baskičtině. Když ho majitel napomíná, aby zklidnil svůj klus, poslechne ho. Ale ve své mohutnosti připomíná bájného Minotaura.

„Očekáváme, že v zimě bude přibírat na váze ještě víc a do porážky příští rok bude mít minimálně 2 100 kilogramů,“ odhadl Tedy Sánchez pro deník El Mundo. Jeho vykastrovaný býk váží nyní 1 900 kilogramů.



Sánchez odhaduje, že by se Potxolo mohl napřesrok prodat za 40 000 eur (asi milion korun). „Ale když uvážíte, kolik toho za osm let sní, ještě na prodeji tratíme. Ale je to otázka marketingu,“ dodal s tím, že už má tři zájemce.

„Zatím jsme se nerozhodli, jestli uděláme dražbu, nevylučuji, že ho prodáme po částech,“ řekl reportérovi deníku El Mundo farmář, zatímco se Potxolo pásl vedle na louce.

Blonde d´Aquitaine, též plavý aquitánský skot, je velké masné plemeno. Pochází z Francie, ale chová se ve všech zemích s významnou produkcí hovězího masa, jako jsou Spojené státy, Argentina, Brazílie a Austrálie. V omezené míře se chová i v České republice.

Zvířata jsou nenáročná, přizpůsobivá a dlouhověká. Toto plemeno dobře snáší nízké i vysoké teploty, je chodivé a může se pást na velkých plochách.