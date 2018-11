Pohlreich udělal rybí marinádu z kajenského pepře. A pak svlékl kůži

Pohlreich v poslední řadě pořadu Teď vaří Šéf! dává velký důraz na odlehčenou kuchyni, a tak ukazuje i v tomto pátém dílu pět chodů jako inspiraci pro celodenní vaření. Je tedy pravda, že kdyby se tím měl člověk řídit, tak nebude mít čas na pracovní proces a stráví celý den v kuchyni, což si asi málokdo může dovolit. Nicméně jako inspirace pro občasnou změnu rodinného jídelníčku to není k zahození.

Jako recept na večeři zvolil rybu a vybral pražmu královskou, které se říká také mořan nebo pražman. Běžně se prodává ve váze 300–400 gramů, Pohlreich si sehnal třičtvrtěkilového macka.

Rozhodl se ho upéct v „jižanské“ marinádě, které se podle něj říká také kajenská. To podle chilli papričky, jíž se říká také kajenský pepř a která je podstatnou součástí marinády.

Ta je úplně jednoduchá: trochu citronové kůry a šťávy, pak olivový olej a dvě lžičky kajenského pepře. K tomu trošku uzené papriky a pepře, oregano, tymián, dva stroužky česneku a sůl. Pak už jenom celou směs rozmixujete.

Ryba už je vykuchaná, ale Pohlreich radí vytrhnout jí žábry, které podle něj umí být hodně hořké. A ke kuchyňské přípravě patří i odstřihnutí ploutví.

Teď už jen stačí vyložit plech pečicím papírem, prosolit břicho ryby a vymazat ho marinádou a potřít jí rybu i zvenčí. Dáte ji péct na 180 stupňů asi na 10–12 minut.

Jako přílohu použije Pohlreich úplně obyčejnou zeleninovou směs. Na pánvi zesklovatí cibulku, přidá nakrájený česnek, pak kostičky papriky a cukety. Na dochucení doplní nezbytný pepř a sůl, trochu rozmarýnu a tymiánu.

Aby zeleninové směs dostala ještě další rozměr, nepatrně ji podlije bílým vínem. Když se víno vyvaří, přidá ještě lžíci rajského protlaku, který směs spojí a přidá další chuť.

Závěrečná finta přijde při servírování. Protože připravená marináda je dost silná, mohla by při konzumaci leckoho „porazit“. Proto doporučuje Pohlreich kůži ryby opatrně sundat. Vůně do masa i tak jemně pronikla. Po kostech pak oddělíte jednotlivé filety masa a naložíte na talíř. Dobře to uvidíte ve fotogalerii.

Celý pořad najdete na iPrima.cz.