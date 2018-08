Přestárlí koníci, kozy, kočky a psi žijí v belgickém domově důchodců

Les Petits Vieux je nezisková organizace, která se stará o staré psy a kočky, kteří nemají šanci být přijaty do útulku. „Náš domov se jim snaží vrátit pohodlí, péči a lásku,“ tvrdí Luycxová. Cílem je zajistit průběžnou péči o zvířata, která v pozdním věku většinou potřebují intenzivnější veterinární dohled.

Do domova podle regulí přijímají zvířata, která dosáhla nejméně deseti let věku, takže běžné útulky pro zvířata už by je nepřijaly. Často se jedná o zvířata, o které by se jejich majitelé už nechtěli nebo nemohli starat, často také proto, že už zemřeli. V belgickém „domově důchodců“ dožívají v prostředí podobně starých zvířat naprosto volně bez klecí nebo kotců.

Valerie založila útulek v roce 2000 se svým manželem Sergem. „Chtěli jsme zvířatům obnovit styl rodinného život,“ tvrdí. A tak tam ve svornosti žije nejen padesát psů a sedmdesáti koček, ale také kozy nebo prasátka.

Útulek žije hlavně z darů svých fanoušků. Na svých stránkách je vybízí ke sponzoringu jednotlivých zvířat. „Můžete je vzít pod svou ochranu tím, že se stanete jeho kmotrem nebo kmotrou. Můžete ho navštívit tak často, jak chcete,“ popisují. Ale nevylučují ani sponzoring celého útulku. Kvůli tomu zavedli možnost prohlédnout si jednotlivá zvířata na fotografiích nebo na videu.