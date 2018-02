Rybáři budou od dubna chytat déle. Liberálnější návrh však neprošel

Po bouřlivých debatách mezi rybáři se s účinností od 1. dubna 2018 upravuje denní doba lovu ryb na mimopstruhových revírech. Od dubna do září mohou rybáři v Česku nově chytat od 4 do 24 hodin. V měsících říjen až březen pak od 5 do 22 hodin.