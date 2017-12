V zimě neuvazujte psa před obchodem, radí kynoložka. Zaručeně prostydne

Délku pobytu venku upravte podle uvážení – ideální je více krátkých procházek denně. Důležité je, aby byl pes neustále v akci. Rozhýbat ho můžete třeba míčkem nebo vlastním rychlým pohybem. Pokud absenci tepla nahradí fyzickou aktivitou, neprochladne.

Neměl by postávat a už vůbec ne polehávat na studené zemi. „Velkým nešvarem je uvazování psů u obchodu,“ upozorňuje mluvčí Českomoravské kynologické unie Vladimíra Tichá. „V zimě je to zaručená cesta k prostydnutí.“

Dávejte také pozor, aby váš mazlík nejedl sníh, ledová tekutina by mohla způsobit zánět žaludku. U dlouhosrstých a drsnosrstých plemen zvažte vystříhání srsti na spodní straně tlapek – zabráníte tak nabalování sněhu, které pejskům znepříjemňuje chůzi.

Obleček není móda ani legrace

Postoje k psím oblečkům se pohybují mezi dvěma extrémy: některé majitelky pořizují chlupáčovi šatník podle poslední módy, a to větší, než mají samy. Na opačné straně stojí názor, že pes je pes, zima mu neublíží a obleček je trapný výstřelek.

Samozřejmě třeba husky nebo bernardýn žádný oblek nepotřebují, ovšem vlastníte-li krátkosrsté plemeno, štěně nebo naopak seniora, alespoň jeden oblek mu na zimu rozhodně opatřete. Jestliže bude nepromokavý a kromě zad a beder bude chránit i hrudník a břicho, vyhnete se návštěvám ordinací veterinářů.

Kritickým varovným znamením je zvířátko třesoucí se na procházce zimou, v takovém okamžiku už opravdu trpí. Po návratu domů dopřejte pejskovi chvíli na vyrovnání teplot a svlečte ho až po několika minutách.

Ve městě pozor na tlapky

Venčíte-li alespoň částečně na dlažbě, je moudré namazat předem pejskovi tlapky. Stačí obyčejná indulona nebo vazelína, existuje však i speciální veterinární balzám. Postaráte se tak o to, že mu kvůli mrazu nepopraskají bříška prstů a navíc je ochráníte před posypovou solí. Sice už se od ní ustupuje, ale stoprocentně se jí bohužel vyhnout nedá.

S hygienou opatrně Klesne-li venkovní teplota pod bod mrazu, nedoporučují odborníci koupání. Je-li to přesto nutné, vykoupejte psa až po večerní procházce a znovu s ním jděte ven nejdříve 10 hodin od namočení. Po koupeli mu vysušte srst ručníkem, možné je i šetrné fénování nízkou teplotou. Pozor na to, aby se pejskovi nedostala do uší voda – ta by v kombinaci s chladem mohla napáchat neplechu v podobě zánětů.

Alternativou koupele je vytření srsti hadříkem namočeným do roztoku vody a octa v poměru 3:1. Pejska však roztokem nepolévejte a dejte také pozor, aby se mu nedostal do očí.

Sůl psa štípe a vysušuje packy a ve chvíli, kdy se dostane na popraskané bříško, může způsobit bolestivý zánět nebo vyrážku. Pes se pak navíc snaží podrážděnou tlapku olizovat, což může vést k zažívacím problémům. Po návratu domů mu tlapky omyjte vlažnou vodou a znovu namažte krémem.

Jste-li nuceni chodit denně po posypu z malých ostrých kamínků, nejsou od věci ani speciální psí botičky, které packy spolehlivě ochrání. Ideální je samozřejmě přenést nebo převézt pejska tam, kde bude mít možnost běhat po zasněženém trávníku. „V zájmu bezpečnosti raději pohlídejte, aby pes neběhal v hlubokém sněhu kolem domů. Mohl by se poranit o skryté střepy nebo jiný nepořádek,“ varuje Vladimíra Tichá.

Teplé obydlí

Žije-li pes celoročně venku, musí mít řádně zateplenou boudu s předsíňkou, aby dovnitř nefoukalo. Pro větší pohodlí mu můžete dát na ležení deku nebo molitan, ovšem nezapomeňte je pravidelně a často sušit, aby na vlhkém ležení nenastydl. Vhodná je také sláma, která drží teplo.

Módní trendy 2018 Především krátkosrstým plemenům chraňte za chladného počasí záda a bedra. Vhodné jsou pletené oblečky, v případě deště pak nepromokavé bundy. Dlouhosrstým a sportovním plemenům obvykle postačí pláštěnka, která je chrání proti vlhku.



Bouda by zároveň neměla být zbytečně velká. Když se v ní pes stočí do klubíčka a nezbude kolem něj žádné místo, snadno si prostor zadýchá a zahřeje. Vchod do boudy ideálně zakryjte dekou nebo hrubou pytlovinou.

Nastanou-li silné mrazy, měli byste pejska pustit do domu – do předsíně, verandy, garáže nebo kůlny – tedy nikoli do pokojové teploty, protože tam by rychle ztratil zimní srst.

Zásadní je, aby měl pes vždy k dispozici nezamrzlou vodu k pití. Proto je nutné ji každých pár hodin kontrolovat nebo mu nalít horkou vodu, která během chvilky vychladne a vydrží déle tekutá. Pohodlnou variantou jsou zvířecí termo misky.