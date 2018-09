VIDEO: Německý trpasličí špic je prcek, který vás nenechá ve štychu

Obličejík jako lištička, stočený ocásek, záplava jemné srsti a nezdolný temperament, který ho činí aktivním až do úplného stáří. To dělá z trpasličího špice oblíbeného společníka, který dokáže lidem kolem sebe vnést do života spoustu radosti. Tedy pokud to milé malé stvoření dokážou ukočírovat.

VIDEO: Trpasličí špic: prcek, který vás nenechá ve štychu

Sám si totiž o sobě myslí, že je velký a silný a umí to dát hlasitě najevo. Často tedy štěká na každého, kdo jde okolo. Je to jeho způsob obrany pána i území. Odnaučit ho to musíte už jako štěně, jinak mu tento nepříjemný zlozvyk zůstane. Vy si možná zvyknete, ale okolí vám to odpustit nemusí.

Také stříhání, koupání a pročesávání srsti alespoň dvakrát týdně si majitel trpasličího špice užije dosytosti. „Pokud jste si pořídili dlouhosrstého psa, tak je třeba se o něj starat. Asi tak jednou za dva týdny koupu svoje psy a vždycky je potom suším fénem,“ popisuje Marina Seninová, která má trpasličích špiců hned několik, takže dobře ví, co péče o ně obnáší.

Vlevo pomeranian a vpravo německý trpasličí špic

Blízkým příbuzným německého trpasličího špice je pomeranian, samostatné a velmi žádané plemeno. Proto se na něj bohužel zaměřuje řada množíren.