Pes jako klidný společník pro staršího člověka. Ideální jsou krátkonozí

Irský teriér, waleský korgi neboli velškorgi (případně pembroke), skotský teriér, lancashirský heeler a dandie dinmont teriér. Pro seniory tentokrát Playtvák.cz vybral samá noblesnější plemena se skvělou povahou.

Takový irský teriér se sice samozřejmě potřebuje vyběhat, je to staré hlídací a lovecké plemeno, ale současně je to pes neuvěřitelně laskavý a oddaný. Navíc je to skvělý společník jak pro seniory, tak k dětem.

Podobně je na tom i velškorgi, jehož krátké nohy zdaleka neznamenají, že by to byl nějaký gaučový povaleč. Naopak, je to aktivní a veselý pes, který je sice nedůvěřivý k cizím lidem, ale s vnoučaty si vydrží hrát celé hodiny. A svého pána doprovází na každém kroku, vyhovuje tedy především aktivním seniorům. Například anglická královna na korgi nedá dopustit.

Skotský teriér je věrný, oddaný, nesmírně inteligentní a odvážný pes, který původně doprovázel lovce při pěším stopování zvěře a byl ochotný za ní vlézt i do nor. Vcelku přirozeně se tak postupně stal vyhledávaným ostražitým společníkem člověka, který byl u nás oblíbený už ve 30. letech.

Také lancashirský heeler (Lancashire heeler) je vzrůstem malý pes s krátkými končetinami podobně jako velškorgi či skotský teriér, nicméně stejně jako oni také silný a vytrvalý. Jeho společnost ocení ti, kteří rádi běhají nebo chodí a mají na to spoustu času. Tento prcek s vizáží voříška udrží v kondici každého.

Třešničkou na dortu původně loveckých, nyní společenských plemen je ovšem dandie dinmont teriér, mazlíček ideální na gauč. Přes svou drobnou konstituci je to vynikající hlídač a pes, který se výborně cvičí. Jako přátelský pes milující všechny členy rodiny se samozřejmě hodí do bytu, ani tam ale není rád sám, takže jako společník seniora je úplně ideální.