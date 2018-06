Něžný obr na hlídání, který se bez plotu neobejde. Ani bez štěkání

Z pyrenejských vrchů se toto plemeno oceňované pro svou oddanost a hlídací schopnosti dostalo až na královské dvory, kde platilo za vynikající hlídače. A ze svých instinktů a schopností dodnes tito majestátní psi nic neztratili.

Na váš pozemek nikoho nezvaného nepustí, a to aniž by byli agresivní, to je jim cizí. Má jen prostě potřebu kontrolovat vše, co se kolem něj děje. „Jeho úkolem je udělat všechno pro to, aby se ten, kdo se o něco nekalého pokouší, vylekal a utekl,“ popisuje chovatelka Anna Chrapuněnková pro Playtvak.cz triviálně princip, na jakém pyrenejští horští psi původem z Francie fungují:

VIDEO: Pyrenejský horský pes ochrání váš majetek i rodinu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jsou to psi nejen majestátní, ale i klidní, vyrovnaní a přes svou velikost i velmi něžní, takže vhodní pro canisterapii. Jsou trpěliví a k dětem také mají skvělý vztah. Jejich přítomnost je uklidňující, navíc mají rádi klid i ve vztazích mezi lidmi či jinými zvířaty a umí to prý zařídit.

Jen je potřeba si výběr tohoto plemene pořádně rozmyslet. Do bytu o něm vůbec neuvažujte, nejprve by byl nešťastný on, protože by nemohl naplno uplatnit své hlídací instinkty, a posléze i vy, hlasitým štěkáním totiž neustále upozorňuje na cokoliv, co se kolem děje.

Zrovna tak potřebuje pobývat na oploceném pozemku. Kde není ohrada, tam za své teritorium považuje plochu od obzoru k obzoru, kterou je schopen obhlédnout, a tu se snaží uhlídat. Na procházkách se tedy doporučuje nepouštět ho raději na volno.