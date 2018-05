VIDEO: V Austrálii vymysleli obranu proti drzým rackům. Vodní pistolky

V australském Perthu už nevěděli, co si počít s racky, kteří neustále žebrají. Obtěžují nejen na ulici, ale nebojí se žádat o jídlo i přímo v restauracích blízko vody.

Rackové se tam shromažďují nejvíce v blízkosti nábřežních restaurací v oblasti Hillary’s Boat Harbour. Problém je v tom, že jsou tak drzí, že mnohým hostům je to až nepříjemné.

Majitel restaurace 3Sheets Toby Evans proto vymyslel nový systém ochrany před nezvanými žebraly. Jeho hosté mají k dispozici na každém ze stolů vodní pistoli, jejíž pomocí můžou racky zahnat.

Podle hostů, jak popsal majitel televizi Nine Network, je tato metoda naprosto úžasná a dokáže spolehlivě racky odehnat. Navíc je to pro ně zábava, která k němu do podniku láká další hosty. Z původní nevýhody se tak možná stala atrakce.