Na přesuny s kočkou se pečlivě připravte. Za pohodu na cestě to stojí

Cesta s kočičími kamarády přitom může být přinejmenším stejně příjemná, jako se psem. S řádnou přípravou na všechny možné situace nic nebrání tomu, abyste si volné dny užili v přítomnosti kočičí kamarádky či kamaráda.

Pokud vaše kočka není očipovaná, je jedním ze základním a velmi důležitých bodů přípravy bezesporu obojek se jménem a identifikací. Ať už máte se svým miláčkem sebelepší vztah, nespoléhejte na to, že se vám nikdy nikam nezatoulá. Takto budete mít větší naději, že se vám vrátí zpět.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Než se vydáte na dlouhou cestu, vezměte kočku na pár menších výletů po okolí. Sledujte, jak reaguje na jiné prostředí, jak si zvyká v přepravce, jak zvládá přesuny, a jak se její chování mění v průběhu výletu. Budete lépe připraveni na to, co všechno vás může potkat kdykoliv příště.

I zvířatům se navíc může udělat špatně od žaludku, proto se ujistěte, že se vaše kočička nají a napije maximálně 3 hodiny před cestou. Poté jídlo i pamlsky schovejte, předejdete tak nepříjemným komplikacím. Papírové či vlhčené ubrousky ale přesto zabalte s sebou, nikdy nevíte, kdy se vám budou hodit.

Bývá užitečné před cestou navštívit veterináře a nechat si předepsat léky na nevolnost, abyste je případně měli hned po ruce. Lékař navíc zkontrolujte, že je kočka zdravá a připravená na cestu.

Nepodceňte výběr přepravky ani způsob přepravy

Úkolem kvalitní a pohodlné přepravky má zajistit nejen bezpečnou přepravu vaší kočičky, ale také tu vaši. Cestujete-li autem, volně se pohybující kočka by vás mohla rozptylovat a plést se do řízení, nejefektivnějším řešením je proto umístění zvířete do předem vyzkoušené přepravky. Tu jste navíc povinni na sedačce řádně připoutat.

Aby kočka v autě nezvracela Některým kočkám se dělá v autě špatně a zvrací, proto by se neměly zhruba tři hodiny před cestou krmit. „Navíc je vhodné přepravku s nimi v autě přikrýt prodyšnou látkou. Zklidní se a přesun autem a drncání snášejí mnohem lépe,“ radí čtenářka Karolína, která své dvě kočky každý víkend vozí na chalupu. Při cestě autem jedna z nich téměř pravidelně zvracela. Od té doby, co její klec v autě přikrývá, je po problému.

Tak se potom můžete v klidu věnovat řízení s pocitem, že jste svému mazlíčkovi zajistili pohodlí i bezpečí. Velký výběr přepravek najdete ve specializovaných prodejnách s potřebami pro zvířata, kde si lze vybrat jak pevnou plastovou přepravku s uzavíratelným poklopem, tak stylovou tašku, ve které můžete kočičku pohodlně přenášet také při cestách po městě.

I v případě, že preferujete jiný způsob přepravy, třeba vlakem, je přepravka pro drobná zvířata nutná ze zákona. A třeba taková cesta vlakem je poklidná: šance, že by se mohlo vaší kočce ve vlaku udělat špatně, je minimální. I ceny jízdenek jsou přívětivé; v případě malých zvířat většinou závisí na počtu kilometrů a málokdy přesáhnou 50 Kč. Pokud míříte do zahraničí, pravidla mezinárodních linek se liší dle jednotlivých přepravců. Vždy si proto předem ověřte, jak je to u společnosti, se kterou byste rádi se svou kočkou cestovali.

Do letadla kočka potřebuje čip i rezervaci předem

I letecká doprava je pro kočky vcelku pohodlná, jen je potřeba dopředu zařídit více věcí. I když má každá aerolinka svá vlastní pravidla, podobně jako je tomu u dráhy - obecně platí, že lze kočky přepravovat v kabině i v nákladovém prostoru. Pro leteckou přepravu ovšem musí být zvířata očipovaná.

Místo v letadle je samozřejmě třeba předem rezervovat, podmínky by měly být vždy k dispozici na webových stránkách společnosti. Ujistěte se také, že zvíře smíte do dané země dopravit, případně kontaktujte přímo ambasádu. Počítejte také s tím, že do některých zemí unie vás nepustí s kotětem do 3 měsíců. I cena je pochopitelně individuální, většinou se ale pohybuje okolo 50 eur.

Jakmile máte místo pro kočku zabookované, nezapomeňte zabalit pas a potvrzení od veterináře: kočka musí být vždy očkována proti vzteklině. Některé státy ovšem vyžadují i jiná očkování, případně odčervení jako preventivní opatření proti echinokokóze. Z tohoto důvodu se o všem potřebném předem podrobně informujte jak u letecké společnosti, tak na příslušné ambasádě, aby na vás na letištích nečekala žádná překvapení.

V neposlední řadě pořiďte kočce vodítko - a ideálně i kšíry, na obojku by se mohla škrtit. V novém prostředí může být zmatená či nervózní, je proto dobré mít ji přinejmenším prvních pár dní na očích. Hodit se vám také bude během krátkých přestávek při cestě autem.

Ty využijte k tomu, aby se kočička napila a došla si na kočičí toaletu. Ne vždy se jí bude chtít, na její potřeby ovšem nesmíte zapomínat. Pokud jste s ní ubytovaní na hotelovém pokoji, nechte ji nové teritorium prozkoumat, po pár dnech by si měla lehce zvyknout. Přibalte ovšem s sebou oblíbené hračky a pamlsky, pocit domova jí přechod vždy usnadní.