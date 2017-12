Jednohubky z královny zeleniny - cibulové kroužky v pivním těstíčku

Kuchyňská cibule se právě v těchto dnech hodí nejen do základů hřejivých zimních pokrmů, ale i coby prostředek přírodní medicíny.

Její antibakteriální účinky pomohou vypotit rýmu a chřipku, vyléčit bolest v krku, dezinfikovat ústní dutinu a zahnat infekce dýchacích cest. Připravují se z ní odvary, sirupy, šťávy i nápoje. Vždy však platí, že nejprospěšnější je syrová.

Tepelná úprava přináší ve správných kombinacích a postupech poněkud širší gastronomické možnosti. Má místo ve všech světových kuchyních, jídlům dodává aroma, chuť i konzistenci. Šlechtěním bylo dosaženo všemožných tvarů, barev, velikostí i odlišných chutí.

Běžně na vaření používáme klasickou žlutou cibuli. Prim hraje třeba ve francouzské cibulačce, polévce, která se v některých zemích podávala na svatební hostině novomanželům, neboť se věřilo v její afrodiziakální účinky.

Do salátů a sals či na marinování se hodí jemnější a sladší červená cibule. Po osmažení nemá tak silnou chuť ani vůni, ale dokáže předat pokrmu barvu, proto ji ráda kombinuji se žlutou při restování základů, které mají být ve výsledku tmavé, jako například do guláše či šípkové omáčky.

Bílá cibule je skvělá na plnění a zapečení

Bílá cibule se pro poměrně jednotnou velikost hodí na plnění. Nejsložitější je dosáhnout oddělení jednotlivých vrstev, aby vznikly kapsy, jež je možno nadít třeba směsí z mletého masa, nádivkou z kuřecích jater či mixem hub a zeleniny.

Nejčastější návody hovoří o konfitování cibulí v kachním sádle s kořením a následném vydlabání středů, ale tento postup je v domácích kuchyních dosti náročný a neekonomický. Plán B radí oloupané cibule povařit asi 7 minut ve vodě či vývaru, zchladit ve studené vodě, opatrně vymačkat střed a následně každou další vrstvu prsty. Světe, div se, funguje to.

Po naplnění vše vložte do trouby a pečte na 200 °C dozlatova. Aby byl výčet kompletní, nesmíme opomenout malou, ale šikovnou šalotku pojmenovanou po starověkém městě Ascalon v Palestině, jež se během křižáckých válek dostala do Evropy. Je bohatší na silici a vitaminy a používá se do salátů, majonéz, pomazánek i k nakládání.

Cena se pohybuje o něco výš, ale delikátnost suroviny to plně vynahrazuje. Pokud neradi loupete, pořiďte si banánovou šalotku – největší druh pojmenovaný pro podlouhlý tvar. Nakonec nesmím zapomenout na jarní cibulku. Jedná se o nezralé rostliny mnoha různých odrůd, u nichž zpracováváme bílé části i zelenou nať.

Recept na cibulové kroužky v pivním těstíčku

Ingredience: 4 velké cibule, 20 vrchovatých lžiček hladké mouky, 200 ml světlého piva, 1 lžička soli, 1 vejce, strouhanka na obalení

Kroužky z červené cibule budou chuťově jemnější.

Z mouky, piva, soli a vejce umíchejte těstíčko palačinkové konzistence a nechte v chladu odpočívat 30 minut. Oloupejte cibule a nakrájejte je na nejméně půl centimetru silná kolečka. Jsou-li ostré, vložte je do ledové vody, zjihnou a dají očím pokoj. Před obalením kroužky osušte papírovou utěrkou.

Po těstíčku zamíří do strouhanky a do oleje rozpáleného na 180 °C, ideálně ve fritovacím hrnci. Kroužky smažte dozlatova a ihned podávejte.