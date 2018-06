Domácí jahodový džem jako od babičky: jen ovoce, trochu cukru a citron

Chuť jahodového džemu bez přidaných želírovacích přípravků a nadmíry cukru je naprosto dokonalá a plná, do jogurtu vám stačí lžička. Důvod je prostý - v té malé lžičce je zhruba dvakrát tolik ovoce - proměnou v džem ho jen prostě zbavíme vody. Nic víc, nic míň. Žádný přidaný pektin či chemie, co umožní navařit naopak násobek daného množství ovoce. Či upraví barvu i chuť, aby byl džem rádoby lákavější a vydržel takový roky.

U džemů a marmelád z čistě přírodních surovin se jen musíte smířit s tím, že opravdu vynikající vydrží tak maximálně rok. Poté pomalu mění chuť i barvu - prostě chybí přídavek chemie. A po otevření je třeba je skladovat v lednici a zkonzumovat zhruba do týdne.

Pokud jste ovšem příznivci minimalismu, přípravu opravdu poctivých džemů a marmelád (jistě, citrusy u nás zpracovává málokdo, ale z českých domácností toto označení jen tak nezmizí, i když půjde třeba o borůvky) vidím jako další krok na vaší cestě. Čerstvé ovoce totiž zpracujete tak, že se vám vejde do mnohem menšího počtu a menších skleniček, než když stejné množství ovoce „nafouknete“ chemií a hromadou cukru, abyste měli pořádné zásoby.

A jak tedy na to? Pro starý domácí „babičkovský“ postup jsme s kamerou zajeli do Čtyřkol u Benešova za Romanou Šafránkovou, kterou živí právě řemeslná výroba domácích džemů, marmelád či čatní. Poté, co v Anglii před čtyřmi lety vyhrála na pomyslné marmeládové olympiádě Worlds Marmalade Awards dokonce Double Gold, ale i další zlatou, stříbrnou i bronzovou medaili.

Recept na jahodový džem s černým pepřem krok za krokem

Romaně Šafránkové už prošlo pod rukama tolik ovoce, že si dovolí tvrdit, že univerzální recept na jahodový džem neexistuje. „Záleží na odrůdě, zralosti a cukernatosti konkrétního ovoce, a samozřejmě na obsahu vody,“ říká. Veškeré množstevní údaje tedy doporučuje brát jako orientační, uvolní vám to ruce.

Ingredience na domácí jahodový džem bez chemie, s pepřem a balsamikem Budete potřebovat cca 1,5 kg vyzrálých čerstvých jahod, cca 350 g třtinového cukru, šťávu z jednoho citronu, trochu čerstvě namletého černého pepře a cca 50 ml balsamikového octa.

Přípravu jahodového džemu - když pomine přípravu marmelád z citrusů - navíc považuje za malou maturitu, protože je to měkké ovoce s vysokým obsahem vody. Řiďte se tedy vlastním citem a hlavně vlastní chutí, pokud si džem děláte pro svou rodinu a přátele.

Nakupte jahody, ideálně přímo od pěstitele, nebo čerstvé na trhu. Vybírejte pečlivě, krásné velké, světle červené plody sice mohou vypadat lákavě, ale nemusí být do džemu nejlepší. Pro vaření před naší kamerou měla Romana Šafránková vybrané ne zrovna vábně vyhlížející jahody, hodně tmavé a pravděpodobně kvůli suchu až zaschlé, přitom chuťově vynikající a dost sladké. I proto stačilo přidat minimum cukru.

Jakmile jahody přesypete do kastrolu a zahřejete, začnou pouštět šťávu. Tu je nutné za stálého míchání zredukovat na minimum.

A můžete se pustit do vlastní přípravy. Zpočátku vás čeká klasika: jahody zbavte květních stopek, opláchněte je a nechte okapat. Případně nechte oschnout na čisté utěrce, aby na nich zůstalo co nejméně vody. Právě vody se totiž musíte při vaření džemu především zbavit.

Osušené jahody tedy přesypte ideálně do nízkého nerezového či měděného kastrolu se silným a co největším dnem. Zralé jahody není potřeba do džemu krájet, ale můžete je rozmačkat obyčejným šťouchadlem na brambory jako Romana. Za stálého míchání pak několik minut trpělivě odpařujte vodu a čistou naběračkou průběžně odstraňujte pěnu tvořící se na povrchu.

Pak ovoce zakápněte citronovou šťávou z jednoho citronu, přidejte část odměřeného cukru a džem ochutnejte, zda je doslazení dostačující. Dosladit podle potřeby pak ještě džem můžete, odebrat cukr už nikoliv.

Za stálého míchání pak ještě chvilku pokračujte v odpařování přebytečné vody, až se vám za vařečkou bude tvořit cestička. To už je ta správná konzistence, které potřebujete docílit. Džem už tedy jen dochutíte pepřem a balsamikovým octem, naplníte do čistých vypařených skleniček a zavíčkujete. Případně můžete pro jistotu sterilovat (cca 20 minut při 80 oC).