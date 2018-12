Šéfová Jitka Pagana v Rozstřelu vyjmenovala nešvary české gastronomie

Stejně jako nemohl být Zdeněk Pohlreich v Ano, šéfe Gordonem Ramsaym v Pekelné kuchyni, tak si také duo Pagana v podání matky Jitky a syna Santa musí najít v pořadu Ano, šéfová! na TV Prima svoji vlastní cestu.

Santo Pagana v rozhovoru uznal, že Zdeněk Pohlreich před nimi udělal spoustu práce, díky které si ho oba s mámou nesmírně váží: „Nelze ho nahradit, nicméně vidím výzvu v tom, že díky němu máme naopak na co navazovat a na čem stavět.“

A přiznává, že od „velkého šéfa“ toužil po radách ohledně natáčení. „Potkali jsme se dvakrát, z toho jsem ho jednou sám obsluhoval. A co mi řekl? Ať si hlavně nic neberu osobně,“ doplnil s úsměvem.

A věří, že on i jeho matka - která pracovala třicet let v rodinné restauraci v Německu - mají díky svým vlastním zkušenostem s podnikáním v gastronomii i dalším majitelům restaurací co přinést. Uznává, že sám není kuchař, posun v kvalitě služeb ovšem podle něj není jen o jídle, jehož úroveň se v posledních letech - i díky Zdeňku Pohlreichovi - přece jen posunula výš.

„Znuděná obsluha je konec,“ navazuje na svého syna Jitka Pagana, která nabízí srovnání s praxí v Německu, kde si své hosty opravdu hýčkají a snaží se je hlavně nezklamat. Tedy i co se týká kvality používaných surovin, kde vidí zkušená majitelka italské restaurace v centru Prahy také velký potenciál pro změnu. Protože od kvality surovin se odvíjí kvalita výsledku.

A také od kvalitního personálu, což je jedna z největších bolestí současné doby. „Proto já si svůj personál hýčkám, chci si ho udržet. Dokonce máme v naší restauraci o víkendu zavřeno, aby moji kuchaři a obsluha mohli být se svými rodinami,“ konstatuje Jitka Pagana s tím, že si to sama přála, když s manželem běhali celý týden po place, místo aby trávili neděli se svými dětmi.

Aktuálně provozuje restauraci v centru Prahy již dvanáct let a díky zpětné vazbě stálých zákazníků si je jistá, že svou práci dělá dobře. I proto si troufá tvrdit, že majitel dobré restaurace nemusí být sám kuchařem.

Sama by dala ruku do ohně jak za sebe, tak za obě své děti, které v restauračním provozu doslova vyrostly. A Santo má dnes restauraci na Mělníku, dcera úspěšně provozuje vlastní podnik v Německu. Ovšem bez znalosti profese to nejde. „V Čechách si dnes otevírá restauraci kdekdo,“ konstatuje Santo. S tím souvisí i mnoho problémů, se kterými se setkávají při natáčení pořadu.

Okamžik pravdy podle obou nastává, když do restaurace přijdou hosté a objednají si. Oni jsou ti, kdo to ve výsledku zaplatí, proto je potřeba dát jim to nejlepší. „Kdo platí, má právo,“ uzavírá Santo téma.

A jaké jsou zkušenosti dua Pagana z natáčení?

Po odvysílaných prvních třech dílech diváci nástupcům Zdeňka Pohlreicha vyčítají především to, že sami nevaří a jejich rady pro záchranu restaurací jsou příliš obecné. V pondělí večer však Prima odvysílá díl natočený na Lipně, tam konečně uvidí, jak umí i Santo vzít vaření do rukou. Ani o konflikty ovšem bohužel nebude nouze. „Nakolik jsou nahrané?“ zajímá čtenáře iDNES.cz jako diváky pořadu.

Jitka a Santo Pagana Jitka Pagana je rodilá Češka. Tři desetiletí žila v Německu, kde nasbírala zkušenosti v podnikání v gastronomii. Do Prahy se vrátila před 12 lety a po celou dobu tu provozuje vlastní italskou rodinnou restauraci, jak prozradila v nedávném rozhovoru. Santo se narodil a vyrůstal v Německu, jeho otec je původem ze Sicílie. Proto má jeho čeština přízvuk a je někdy neohrabaná, přestože s mámou mluví česky a v dětství jezdil do Česka na prázdniny k babičce. Dnes provozuje vlastní restauraci v Mělníku.

„Nejsou. Nijak. Opravdu všechno vzniká až na místě, podle skutečné konkrétní situace. My nikdy dopředu nevíme, kam a jak se to bude odvíjet, často to bývá velice nepříjemné,“ konstatuje Santo s tím, že když na pořad se Zdeňkem Pohlreichem sám koukal jako divák, byl přesvědčen, že něco je určitě připravené dopředu.

Vyvolávat umělé konflikty podle něj vůbec není potřeba. „Vy se s těmi lidmi přímo na place po čtyři dny sžíváte, poznáváte je osobně, vznikají tam vazby, často si potykáte. A vy jim pak do očí musíte říct, co dělají špatně a co by měli změnit. Je logické, že se začnou bránit, někdy kolem sebe i kopou. Je to přirozená lidská reakce. Ale bez toho nemají šanci něco změnit. Tedy pokud vůbec chtějí,“ konstatuje Santo s narážkou nejen na díl natáčený na Lipně.

Oba v rozhovoru také otevřeně prozradili, jaký byl střet s realitou a personálem v restauračních zařízeních v různých koutech naší republiky a co považují za největší nešvary české gastronomie. A to nejen ze zkušeností při natáčení, ale když si sami někam zajdou jako hosté.