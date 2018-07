Další vedra jsou před námi. Osvěžení na zahradě rychle a levně

Pro vítané osvěžení navíc nemusíte sáhnout jen pro bazén, dobrou variantou je i zahradní sprcha. Vždyť nikdo zase až tak nepotřebuje plnohodnotnou možnost plavání, jde jenom o to, že když přijedete domů zmožení po cestě autem, skočíte do vody nebo pod zahradní sprchu.

Nejjednodušší jsou samonosné bazény

Výhodou těchto bazénů je fakt, že pro ně nemusíte nijak zvlášť připravovat terén. Vzhledem k tomu, že i nejjednodušším nadzemním plechovým bazénům musíte připravit terén tak, že z trávníku „shodíte“ drn, je ideální se této úmorné dřině v horku vyhnout.



U gumových nafukovacích bazénů nakonec stačí jen nakrátko ostříhat trávník na vodorovném terénu a na tento povrch rozložit geotextilii. Při koupi si ověřte, zda je součástí balení. Případně ji dokupte rovnou. Zvláště u supermarketových akcí to nebývá běžné, znamená to však tisícikorunu navíc.

V poslední době se prodávají i takzvané rámové bazény, pro které také není nutné speciálně upravovat povrch zahrady. Jsou sice o něco dražší než s nafukovacím límcem, ale působí o něco „festovnějším“ dojmem. Navíc se prodávají v jiných barvách, třeba v designu ratanu, takže na zahradě nepůsobí jako cizorodý modrý létající talíř.

U malých bazénků o průměru zhruba 3,5 metru není třeba trvat na pískové filtraci. Mívají objem do pěti metrů krychlových, což učistí i jednoduchá kartušová filtrace. Při koupi však dbejte na to, aby prodejce nabízel i náhradní filtry. Každý filtr mívá jiný průměr a způsob osazení a mohlo by se stát, že náhradní už neseženete. Počítejte s tím, že za sezonu tak dva až tři rozhodně spotřebujete.

Zhruba jednou týdně kartuši vypláchnete ve vaně pod sprchou, ale její účinnost se postupně bude snižovat, takže jednou za čas je třeba ji vyměnit za novou. Vzhledem k tomu, že bazének určitě budete chtít použít i v další sezoně, měli byste mít zajištěný servis déle než na aktuálních několik horkých týdnů.

Někdy se také stane, že filtrační jednotka přestane sloužit a je potřeba za další tisícikorunu dokoupit novou. Spojovací hadice mívají u různých značek různé průměry a různé druhy průchodek skrz stěny bazénu. Proto je právě dobré, když bazének kupujete od společnosti, která je schopná zaručit kompatibilitu z roku na rok tak, aby jednotlivé komponenty šlo nahrazovat kus za kus.

A případně aby bylo možné se rozhodnout vyměnit kartušovou filtraci za pískovou. Ta sice stojí víc, ale je daleko účinnější, čímž se zase ušetří na bazénové chemii.

Na osvěžení postačí i sprcha

Je pravda, že naložit se po práci do vody v bazénu nemusí být jediným způsobem, jak se zchladit. Můžete si koupit za pár stokorun zahradní sprchu, kterou napojíte na zahradní hadici a zapíchnete do země. Navíc pro děti je to atrakce srovnatelná s návštěvou aquaparku.

Pro pokročilejší milovníky letního osvěžení se pak nabízejí takzvané solární sprchy, které v základně nebo těle mají solární článek. Tělo solární sprchy je koncipováno jako zásobník, který pojme až 50 litrů vody. Voda je následně zahřátá pomocí slunečního záření až na 70 ºC, což zajistí dostatek teplé vody, se kterou se pak zachází podobně jako se sprchou v koupelně, takže si můžete namixovat teplotu vody.

Taková sprcha ovšem neslouží jen pro osvěžení nebo jako pro sprchování před ponořením do bazénu. Lze je použít i na zahrádkách, kde lidem pomůže s hygienou při spartánských podmínkách v kolonii.