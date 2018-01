Naši největší a nejkrásnější kočku musí dobrovolníci bránit před pytláky

Rysy teď čekají námluvy Od února do března rysové opouštějí své obvyklé trasy, intenzivně značkují své teritorium a vydávají se hledat partnera. Pokud jsou námluvy úspěšné a partneři se spáří, samice rodí po deseti týdnech březosti jedno až čtyři mláďata. Vychovává je sama, samci žijí samotářsky. Rysice rodí nejčastěji v květnu, někde v houštině, na skále nebo pod vývratem stromu. Pokud je rysí rodina v úkrytu vyrušena, matka koťata odnese na jiné místo. S matkou zůstávají až do dalšího období páření a během roku se od ní naučí vše, co potřebují k samostatnému životu. Samičky pak dospívají ve dvou letech, samci ve třech letech života.