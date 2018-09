Někteří šílení sběratelé dávají jmění i za nedojedený toast celebrity

Jednou z nejočekávanějších událostí letošního roku byla květnová královská svatba prince Harryho a americké herečky Meghan Markle. Pozvánku na tuto událost, kterou sledovala média po celém světě, dostalo celkem 1 200 hostů. Mezi nimi byla i personalistka Claire Oliverová.



Jako každý z hostů i ona dostala jako upomínku na velký den taštičku s královskými svatebními suvenýry. Mladá žena po svatbě předvedla svého podnikavého ducha, když taštičku i s obsahem nabídla k prodeji na internetu. A strhla se bitva.

Někteří nadšenci jsou ochotni za hvězdný fetiš utratit nemalé jmění, píše týdeník 5plus2. A společně s psychiatrem Janem Cimickým vysvětluje, proč lidé sbírají i věci, nad nimiž zůstává rozum stát.

Taška, jejíž obsah tvořily pohlednice, plánek hradu Windsor, ve kterém se obřad konal, lahev s vodou, obří čokoládová mince, magnetka na ledničku a tuba se sušenkami, se nakonec prodala za neuvěřitelných 21 400 liber, tedy za více než 630 tisíc korun.



Předměty spojené s královskou rodinou mají pro její obdivovatele své kouzlo. Ostatně po svatbě Williama a Kate Middletonové se kousek svatebního dortu, který z hostiny kdosi ulil, prodal v přepočtu za osmdesát tisíc korun.

Ještě bizarněji pak může působit dražba více než stoletých kalhotek královny Victorie z roku 2008. Zájem o ručně šité bavlněné prádlo s královským monogramem byl tak velký, že se po třech letech podobná aukce opakovala. Zatímco poprvé se spodní kalhotky vydražily v přepočtu za 130 tisíc korun, v roce 2011 se cena stejného artiklu vyšplhala na více než čtvrt milionu korun.

Fetiš, či nevinný koníček?

V případě královniných svršků se patrně dá počítat s jistou historickou hodnotou, avšak v internetových aukcích se čas od času objevují i takové předměty, nad kterými zůstává rozum stát a ve spojitosti s nimiž se skloňuje slovo fetišismus.

Hitlerovy fusekle v dražbě Silnou vlnu kritiky vyvolala před dvěma lety aukce, při níž se dražily osobní věci nacistického vůdce Adolfa Hitlera a zakladatele gestapa Hermanna Göringa. Aukční dům, který kontroverzní událost organizoval, ji nakonec uzavřel pro veřejnost. Ale díky novináři, jemuž se však podařilo na mnichovskou dražbu dostat, se média stejně dozvěděla, co a za jaké ceny sběratelé koupili. Například jeden pár Hitlerových ponožek našel nového majitele za 18 tisíc eur, tedy necelých půl milionu korun. Kalhoty stejného nositele se prodaly za 60 tisíc eur, tedy 1,68 milionu korun. Překvapivé bylo vydražení další pikantní položky na aukčním seznamu, a sice spodního prádla Hermanna Göringa. Po tom neznámý kupec zatoužil natolik, že za ně neváhal utratit tři tisíce eur, což v přepočtu odpovídá přibližně částce 81 tisíc korun.



„Člověku je celkem vlastní jakýsi sběratelský pud. Lidé jsou schopni sbírat leccos. Když jde například o podepsané fotografie známých osobností, je to celkem nevinný koníček. Jakmile se ale začne ztrácet lidem spodní prádlo ze šňůry, většinou to nemá na svědomí závistivá sousedka, ale nějaký fetišista, který si právě prádlo spojuje s nějakou sexuální aktivitou,“ říká psychiatr Jan Cimický.

Z psychiatrického hlediska je fetišismus určitou poruchou chování a rozlišuje se velký a malý fetišismus.

„Prvně jmenovaný je celkem neškodný a často se objevuje třeba v partnerských vztazích, kdy například muž ženě říká, že její oči jsou tak krásné, že je chce vidět pořád. V druhém případě lidé potřebují nejčastěji určité části oblečení, které jsou spojené přímo s tělem dotyčného člověka. Je jedno, zda se jedná o muže, či ženu,“ vysvětluje Cimický s tím, že fetišismus v pravém slova smyslu je vždy spojený se sexuální oblastí.

Těžko říci, zda se sexuálními pudy řídil i člověk, který v roce 2005 vydražil použitý těhotenský test zpěvačky a někdejší popové princezny Britney Spears. Nicméně utratil za pomočený kousek plastu a buničiny neuvěřitelných 5000 dolarů, tedy více než sto tisíc korun.

Předmět vydražila kanadská rozhlasová stanice. Ta jej získala od uklízečky, která použitý test vytáhla z koše hotelového pokoje, jež zpěvačka krátce obývala.

„Takové případy bych za fetišismus nepokládal. Spíše bych to označil za určitý prvek patologického sběratelství. Tyhle sklony se objevují u psychopatické osobnosti,“ komentuje bizarní choutky kupců Cimický. Konkrétně v případě Britney Spears se v minulosti na internetu dražila i její použitá žvýkačka, kterou kdosi sebral z pódia.

Ohavný zub Johna Lennona

Známý psychiatr má z praxe také řadu zajímavých příkladů. V jednom z nich se dotyčný dokonce za fetišistu snažil vydávat, aby se uchránil před zákonem.

„Měli jsme jednoho pacienta, který kradl v obchodním domě elektroniku a vymlouval se na to, že ho zvláště vzrušuje, když si představí, že kradené předměty prodává nějaká krásná prodavačka,“ zavzpomínal na vychytralého zlodějíčka Cimický.

Podstatně závažnější případ představoval muž, který bažil po intimních svršcích slavných dam. „Během své praxe jsem zažil fetišistu, který oslovoval slavné osobnosti a nabízel jim menší obnosy, aby mu poslaly své obnošené kalhotky. Nemůžu říct, zda mu někdo něco poslal, ale nakonec skončil v psychiatrickém lůžkovém zařízení, protože postupně začal lidem, kterým psal, i vyhrožovat, pokud mu své svršky nepošlou. To už bylo za hranicí prostého fetišismu,“ dodává Cimický.

Také „poklady“, které prošly rukama mužských idolů, umí jejich fanoušci, a hlavně fanynky náležitě ocenit. Tak například nedojedená snídaně zpěváka Justina Timberlaka – konkrétně nakousaný francouzský toast, našel v roce 2000 nového majitele za rovný tisíc dolarů.

Psychiatr upozorňuje, že ne pokaždé musí touha po podobných předmětech poukazovat na psychický problém. Zvláště v případě teenagerů je to většinou přechodná záležitost.

„Jakmile člověk propadne skutečné reálné láce a citům, tak v drtivé většině případů tyto touhy upadnou do zapomnění. Pokud ne, tak by to mohlo poukazovat na hlubší poruchu, kterou by zjevně bylo vhodné nějak ovlivnit či léčit,“ dodává.

Opravdovou perličkou je pak prodej zubu Johna Lennona. Ohavný, nažloutlý a se zubním kazem. Tak popsala muzikantovu stoličku Karen Fairweatherová z aukčního domu, který bizarní kousek ze 60. let dražil.

„John Lennon se vrátil od zubaře a dal ho své hospodyni, aby ho vyhodila, nebo raději dala jako suvenýr své dceři,“ uvedla Fairweatherová. Později se zub dostal do sbírky majitele jednoho hudebního vydavatelství. Před sedmi lety jej pak vydražil kanadský zubař za astronomických 19,5 tisíce liber, tedy za více než 560 tisíc korun.

V porovnání se zahraničím působí příklady z Česka poněkud skromně. Přesto se před lety podařilo za 200 tisíc korun vydražit tepláky, ve kterých herec a muzikant Jiří Schmitzer absolvoval tréninky StarDance. Šlo však o charitativní aukci a výtěžek putoval na dobrou věc.

Naopak s prodejem prvního vozu Jaromíra Jágra to až tak snadné nebylo. Jeho majitel vůz Škoda Favorit před dvěma lety opakovaně nabízel na internetu, a to za částku přesahující milion korun.