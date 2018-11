Čeští modeláři v Británii opět nezklamali. Přivezli 63 medailí

„Letos jsme ke stoletému výročí republiky udělali tematickou výstavu ke sto letům české aviatiky. Celkově jsme jsme byli úspěšnější než loni (o výsledcích loňského Scale Modelword 2017 čtěte zde),“ říká Petr Šámal, předseda Klubu stavitelů plastikových modelářů ČR ve Svazu modelářů ČR.

Letos z mistrovství totiž přivezli neuvěřitelných 63 medailí. Z toho 15 zlatých, 13 stříbrných, 13 bronzových a k tomu další speciální ceny.

Sto let se však neslaví jen u nás, ale i v Británii. Nejenže slaví sto let od konce první světové války, ale i založení slavné RAF. „S tím souvisí i to, jak celá ta výstava probíhala ve slavnostním duchu,“ popisuje Šámal.

Ostatně ve spodním videu se můžete podívat, jakým způsobem organizátoři vzdali hold památce padlých.

Scale ModelWorld je největší modelová show na světě, která zahrnuje všechny čtyři sály Telfordského mezinárodního centra. Je nesrovnatelná svou velikostí a rozmanitostí a to ji pasuje do role neoficiálního mistrovství světa.

To pomáhá přilákat obrovské množství návštěvníků, kteří pocházejí nejen z Velké Británie a Evropy, ale z celého světa. „Byli tu modeláři prakticky z celé Evropy i Izraele, minimálně z patnácti států, takže naši modeláři jsou na úplné špičce,“ hodnotil českou reprezentaci Šámal.