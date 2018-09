Schapendoes je rozčepýřený skokan, který přiroste k srdci

Na přelomu 19. a 20. století toto plemeno pracovalo se stády ovcí. Mezi pastýři byl schapendoes ceněn pro jeho neúnavné nadšení a inteligenci. Bohužel, během druhé světové války bylo toto plemeno na pokraji vyhynutí.

Během let 1940 až 1945 chovatelé „sesbírali“ poslední exempláře tohoto plemene se snahou o jeho zachování. V roce 1947 byl založen první oficiální klub tohoto plemene a v roce 1954 byl zveřejněn jeho platný standard. A v roce 1971 bylo oficiálně uznáno.

Schapendoes Původ plemene: Nizozemsko Účel plemene: Ovčácký pes, společník Další názvy: Holandský ovčácký pudl, nizozemský ovčák Uznání: FCI 1 Velikost: U psů 40-50 cm, u fen 35-45 cm Hmotnost: 15-25 kg Průměrný věk: 15 let Pořizovací cena: Okolo 25 tisíc Kč

Agilní středně velký pes

Schapendoes je středně velký a lehce stavěný dlouhosrstý pes. Kohoutková výška u psů dosahuje až 50 cm, u fen až 45 cm. Jeho srst je lehce zvlněná a její zbarvení je nejčastěji modrošedé až do černa, ale jsou povoleny všechny barvy.

Mezi chovatele se řadí i Júlia Suváková ze Slovenska. V její chovatelské stanici Jantarová hviezda se minulý rok narodil první vrh tohoto plemene na Slovensku.

„Prvního schapendoesa jsme spatřili na výstavě psů v roce 2009. Ihned nás zaujal pohled téměř lidských tmavých očí a jeho chlupatý všedně-nevšední vzhled. V létě roku 2010 jsme si pořídili fenku tohoto plemene od jediné chovatelské stanice v Itálii,“ vypráví chovatelka Suváková.

„Náš první vrh jsme odchovali na naší druhé fence, kterou jsme importovali z Německa. Všechna štěňata šla do zahraničí, dokonce až do Holandska, krajiny původu plemene. Doma nám zůstala jediná fenka z vrhu.“

Aktivní skokan a rodinný společník

Schapendoes je velmi temperamentní psík. „Funguje jen ve dvou polohách – zapnutý a vypnutý. Je výborný skokan, přezdívá se mu dokonce chlupatý šašek. V každé situaci vyloudí úsměv na tváři, někdy je tvrdohlavý, někdy i uštěkaný. Je neustále v pohotovosti, jako by byl netrpělivý a na člověku je bytostně závislý,“ popisuje chovatelka.

Když nemůže ležet vedle vás nebo být alespoň na rukou, tak si lehne na vaše nohy. Co se týká malých dětí, spíše je nechápe. „Nedá se říct, že by je neměl rád. Spíše se mu zdají divné a svojí excitovanou a neustále vzrušenou povahou by je doslova převálcoval,“ vysvětluje chovatelka. Podle ní se spíše hodí do rodiny s odrostlými dětmi.

Pro sportovně založené lidi je ideálním společníkem. Sportovat s ním však není podmínkou – pokud tedy nepatříte mezi „vrcholové sportovce“, nevěšte hlavu. Je vhodný i ke starším lidem, které je ochotný provázet a následovat kamkoliv. Je to oddaný společník a napříč jeho energické povaze dokáže i dlouho odpočívat.

Ideální na všemožné psí sportovní aktivity

Vzhledem k temperamentu tohoto plemene je pro něj vhodná celá škála psích aktivit a sportů. „Schapendoes je velmi vhodný na agility či canicross. Dosud ovládá i pasení, je skvělý v dogdancingu. Zvládá i náročnější turistiku, ale potom potřebuje dostatečný odpočinek. Sport však není podmínkou, stačí mu i procházky a hraní s páníčkem. Miluje vodu v jakékoliv formě, ale nesmí být hluboká – jen tak akorát vhodná na ležení. Naše Alice vyzkouší s chutí každou kaluž, klidně i tu nejrozbahněnější,“ přiznává chovatelka.

Zajímavosti Pojmenování „schapendoes“ pochází z holandského slova „schaap“, což znamená ovce.



V současnosti je uplatnění tohoto plemene a dalších ovčáckých psů v Nizozemsku omezeno vlivem rozdělení pastvin vodními kanály a moderními ohradníky. Dříve se stáda přemisťovala po vlastní ose, což je nyní znemožněno. I přesto se však v Nizozemsku můžete místy setkat se schapendoesem, který stále vykonává svoji původní práci.



Schapendoes ihned zaujme dlouhou srstí. Pravdou však je, že je na údržbu vcelku nenáročný pes. „I přes jeho dlouhou srst není péče o ni nijak náročná. Jednou do týdne stačí srst důkladně pročesat, poté stačí občasné udržovací česání,“ objasňuje chovatelka.



Srst tohoto plemene má dokonce samočisticí schopnost a nepáchne. Časté koupání je nevhodné, jelikož zjemňuje srst, která má potom tendenci plstnatět. Podle holandského klubu chovatelů se schapendoes nesmí stříhat. Koupat by se měl, jen pokud je velmi špinavý.

Toto plemeno má pevné zdraví. Je poměrně mladé, a právě proto si chovatelé dávají záležet na vyšetřeních a na nemocných jedincích se vůbec nechová. U tohoto plemene se vyšetřují loketní a kyčelní klouby na dysplazii a také oči na gPRA neboli generalizovanou progresivní retinální atrofii.

Schapendoes je i v Česku

V dubnu roku 2018 se narodil první vrh tohoto málopočetného plemene v České republice. Chovatelkou je Lenka Zikanová. „V mojí chovatelské stanici Jizerské svítání se narodilo celkem 11 štěňat. Bohužel kvůli naprosté neznalosti lidí o tomto plemeni šla všechna štěňata až na jednoho pejska do zahraničí,“ přiznává chovatelka.