V Londýně nabízejí selfieccino. Do pěny na cappuccinu udělají váš portrét

, aktualizováno

V kavárně na Oxford Street v Londýně mají nový hit: selfieccino. Do mléčné pěny v kávě vyrobí portrét, který si sami vyfotíte. Pak ho pošlete do aplikace kávovaru, který ho „zakouzlí“ do vašeho šálku.