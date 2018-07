Husky je parťák, který spolkne veškerý váš volný čas, ale nic neuhlídá

Jako u každého jiného plemene platí, že člověk nesmí zapomenout, k jakému účelu bylo vyšlechtěno. A huskyho si vypiplali Čukčové žijící v drsných sibiřských podmínkách k tahání saní. Tito silní, odolní a inteligentní psi jsou přitom schopni běžet rychlostí až třiceti kilometrů za hodinu.

A aby byl husky využit i „mimo službu“, k jeho povinnostem prý patřilo i zahřívání kojenců. Možná odtud pramení jeho láska k člověku, díky které vám bude oddaným parťákem, ale nikdy z něj neuděláte ideálního strážce majetku.

Je to otužilý pracovní pes, takže do bytu se nehodí, ocení spíš ubytování venku. Ale opět je potřeba zdůraznit, že jako saňový pes nutně potřebuje společnost. A pohyb. Kromě tahání saní ocení v podstatě jakýkoliv psí sport. Ve volném terénu ovšem pozor na jeho lovecké pudy, chce to pevnou ruku, aby bylo jasné, kdo z vás dvou drží otěže.

O další cenné rady, jak se co nejlépe vypořádat s nároky tohoto plemene, se pro Playtvak.cz podělila chovatelka Natalja Vinterštejnová:

VIDEO: Sibiřský husky: špatný hlídač, ale skvělý přítel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Můžete se spolehnout, že husky nezkazí žádnou legraci. Do pozdního věku si udrží nakažlivou hravost a radost ze života. Najde ji i v misce s vodou.

VIDEO: Fenka zaboří čumák do misky s vodou a bublá Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Při ideální péči vám husky bude stát po boku celých dvanáct až patnáct let. Je to plemeno se zdravým základem, pokud trpí nějakými chorobami, většinou jde o dědičné zatížení. Proto si velmi pečlivě vybírejte chovatele, který dbá na výběr zdravých jedinců do chovu. Na huskyho bez rodokmenu raději zapomeňte.