PORADNA: Pozor na skladování akumulátorů v zimě. Nikdy ne v mraze v autě

Profesionální včelař Suk Mahammad Dalal se stal hvězdou médií poté, co ukázal, jak si počíná při sběru medu. Se včelami...

Mydlící se potkan baví internet. Asi se jen snaží dostat ze sebe pěnu

Jak se stát hvězdou internetu a přitom o to vůbec nestát, o tom by mohl vyprávět hlodavec z Peru. Ať už to bylo...