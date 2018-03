Prvního sklípkana pašoval v 89. z Kuby, teď jich má v paneláku na tisíc

V nenápadném ústeckém paneláku má na 150 nádrží s dospělými samičkami sklípkanů z celého světa a několik set až tisícovku mláďat v kelímcích uložených ve skříni. Takový soused je pro řadu lidí noční můra, nicméně sousedé zkušeného chovatele obavy mít nemusí. Svým útěkem po bytě ho jeden pavoučí pár vyškolil už před lety, takže od té doby už se to nestalo.

Ve sbírce více než stovky druhů má i velmi výjimečné exempláře, například největšího sklípkana na světě Theraphosa blondi. Druh, který byl k vidění například na podzimní výstavě sklípkanů v pražské zoo, dorůstá 25 centimetrů délky a váží až 250 gramů. Nic, co byste chtěli běžně potkávat.

Právě tento druh byl tím, který ho pořádně vyděsil. Tehdy si pořídil první pár tohoto obřího chlupatého a jedovatého stvoření a těšil se na mláďata. Proto spojil nádrže, ve kterých byli samec a samice, přelepil spoje izolepou, aby nemohli utéct, a šel spát. Když se šel v noci napít a zastavil se pavouky zkontrolovat, byli pryč.

Zde fotogalerie a unikátní video z páření sklípkanů Takto si samec samici přehýbá a zasouvá embolus na patřičné místo

„Dlouho jsem je po bytě hledal, tiše, s baterkou, abych někoho nevzbudil. Našel jsem je oba. Seděli u mé roční dcery na postýlce a pářili se - s typickými tanečky okolo - na její přikrývce,“ popisuje incident, ke kterému se rodině přiznal až po čase.

I proto moc dobře ví, že tento pavouk začátečníkovi rozhodně do ruky nepatří. „Jeho jedové orgány mají délku až tři centimetry, takže to bodnutí by bolelo,“ upozorňuje suše Tomáš Jeřábek, že pro začínající chovatele jsou vhodnější druhy. Koneckonců základem je pořídit si pro chov takového pavouka, kterého se nebudete sami bát.

Jaké to je, když vás jedovatý pavouk kousne, jaké nepříjemnosti vám může způsobit metáním svých jedovatých chloupků i jak jednoho z mazlíčků sám zabil, prozradil Tomáš Jeřábek v povídání pro Playtvak.cz. Včetně řady cenných rad a zkušeností, jaké se sklípkany a jejich chovem za 27 let má:

Pro začátečníky Tomáš Jeřábek doporučuje pozemní druhy, jako je například rod Brychypelma. „A máte dvě možnosti: buď si koupit už většího pavouka, již druhově určenou samičku, a nebo si koupit několik levných mláďat a počkat si, co vám z toho doroste,“ radí chovatel. S tím, že v prvním případě si připravte tisícovku až patnáct set, v tom druhém cca padesátikorunu na jedno mládě. Proč vždy samičku? Zatímco samci žijí jen několik týdnů až měsíců, samička se při správné péči dožije až patnácti let.