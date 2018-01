Skotský teriér je dobrosrdečný mazel na úrovni

Skotský teriér vám vždy zvedne náladu a vše, co mu věnujete, vám tisíckrát vrátí. Má vcelku dlouhou historii, avšak o plemeni jako takovém se dá mluvit až od 19. století.

Toto plemeno se formovalo v oblasti Skotské vysočiny a bylo využíváno zejména k lovu lišek, jezevců a další drobné zvěře, jelikož jeho specializací bylo norování – čili lov v norách.

Postupem času se docílilo širšího hrudníku, což však začal být problém, jelikož psi nemohli plnohodnotně v noře pracovat a jejich dovednosti byly v úzké noře značně ztíženy. Loveckou způsobilost tedy skotský teriér pověsil na hřebík a stal se z něj převážně společenský pes. V dnešní době se s ním v myslivosti setkáme zřídka.

Skotský teriér Původ plemene Velká Británie Účel plemene Dříve lovecké využití, dnes společník Další názvy Scottish terrier, Scottie Uznání FCI skupina III Velikost 25,4–28 cm Hmotnost 8–10 kg Průměrný věk 13 a více let Pořizovací cena Od 20 000 Kč, v zahraničí od 1 500 eur

Davové šílenství po „scottiem“

V první polovině 20. století se skotské plemeno těšilo významné popularitě. V meziválečném období po něm šílela „celá“ Amerika, lidé zde byli doslova pobláznění do „scottieho“, jak se dodnes tomuto plemeni přezdívá.

Skotský teriér byl naprosto všude – v reklamách, v literárních dílech i jako suvenýr. Tato módní vlna postihla i Evropu – ve 20. letech 20. století se skotský teriér poměrně často objevoval i v kreslených seriálech.

Skotský teriér je silně stavěný pes na krátkých nohou. Ty mu však nebrání ve hbitosti. Kohoutková výška se pohybuje od 25,4 do 28 cm, hmotnost pak kolem 8 až 10 kg. Má hrubou, hustou a drátovitou srst, jež může být v černém, žíhaném či pšeničném provedení.

Euri-Escot – třicetiletá tradice chovu skotského teriéra v ČR

Mezi velmi zkušené a úspěšné chovatele skotského teriéra se řadí rodina Štětinových. Jejich chovatelská stanice s názvem Euri-Escot letos oslavila už 30 let.

Zajímavosti Mezi milovníky skotského teriéra se řadí královna Viktorie, prezident Franklin Roosevelt, George W. Bush, Lech Kaczynski či spisovatel Rudyard Kipling. Dva skotské teriéry vlastnil i Adolf Hitler, které později daroval své milence Evě Braunové.

Nyní chovatelskou stanici vlastní Michala Štětinová. „Ve své podstatě jsem se ke skotským teriérům narodila. Oba moji rodiče se psy vyrůstali. Bylo tedy jejich přáním, abychom i my s bratrem o toto nebyli ochuzeni. Původně si přáli koupit knírače. Bohužel v té době žádný narozený v republice nebyl. Vytáhli tedy atlas psů a nejvíce podobný byl skotský teriér,“ popisuje, jak vznikla v rodině Štětinových vášeň ke skotským teriérům.

Dotěrnost je mu cizí

Skotský teriér se řadí spíše ke klidnějším psům. Nepatří mezi vtíravé typy, avšak pokud se vrátíte domů, vítá vás jako každý jiný pes.

„Stačí, když odejdeme na 30 minut na nákup a vítají nás, jako kdyby nás viděli po půl roce. Samozřejmě zkontrolují tašku s nákupem, pak si v klidu lehnou do rohu a pozorují, co bude dál. Nejsou dotěrní, návštěvu přivítají a opět si lehnou do zákoutí, kde sledují situaci,“ popisuje chovatelka.

Trimování Trimování je speciální úprava srsti hrubosrstých plemen psů. Spočívá ve vytrhávání odumřelé srsti (včetně kořínků), která sama nevypadá – správně trimovaní psi nelínají. Díky trimování srst hrubne a stává se odolnější vůči vlivům okolí. Zdroj: Wikipedia

„Skoťák“ je skvělý rodinný přítel, který vám vždy zvedne náladu. „Teriér je fantastická povaha. Je to vskutku parťák do nepohody, nejlepší přítel, který se k vám přitulí, když máte splín. Je opravdu nesmírně přátelský,“ popisuje chovatelka.

Skotský teriér je velmi citlivý a na hrubé zacházení není stavěný. Pokud je k němu jeho pán či některý ze členů rodiny tvrdý, velmi ho to zraní a je smutný. Je to jemný pes, který je svým něžným a ohleduplným chováním velmi vhodný jak k dětem, tak i ke starším lidem.

K domácím mazlíčkům, se kterými vyrůstal, se chová ochranitelsky a tolerantně. K cizím lidem je nedůvěřivý a rozhodně si jej nezískají jedním pamlskem. Má v sobě pud hlídače, který každého nevítaného hosta ohlásí silným štěkotem. Avšak neřadí se mezi plemena, která štěkají pro nic za nic.

Potřebuje důslednost, ale i trpělivost

Je také velmi inteligentní a jen tak něco nezapomene. Právě pro jeho inteligenci může být s výcvikem trochu problém, jelikož skotský teriér je nastavený na samostatné a nezávislé rozhodování při různých situacích – zkrátka má svoji hlavu. Výcvik by proto měl být založen na pozitivní motivaci, důslednosti a především trpělivosti páníčka.

Co se týče sportu a práce, v dnešní době je skotský teriér ve většině případů využíván pouze jako společenský pes. „Oblíbeným sportem se stalo agility. I zde je skoťák využitelný,“ vysvětluje chovatelka.

Občas trpí nemocemi jater a ledvin

U tohoto plemene se chovatelé často setkávají s onemocněním jater a ledvin, trpí také na nádorová onemocnění. Chovatelé se snaží dědičné choroby a postižená zvířata do chovu nezařazují.

Skotský teriér není plemeno náročné na pohyb. „S našimi teriéry chodíme denně na procházku, ale klidně jim stačí 3× do týdne procházka klidným tempem,“ doplňuje chovatelka.



Co se týče srsti, zde je péče náročnější. Vyžaduje odbornou úpravu, takzvané trimování. V salonech pro úpravu psů s tím určitě problém mít nebudou. Je však třeba i průběžné česání a koupání. Pokud vám však nebude vadit, že váš skot nebude vypadat úplně ukázkově jako z atlasu, můžete jej místo trimování ostříhat nakrátko.