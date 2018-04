Za deset let 150 000krát nakrmila veverky. Sledujte je na videu

Co dělat, když najdete veverče? Pokud najdete opuštěné mládě veverky, tak ho ničím nekrmte, snášenlivost na náhradní stravu je u mláďat veverek velmi nízká a špatně zvolené krmení (např. sunar či jiné volně dostupné mléčné náhražky) může mláděti způsobit vážné zdravotní komplikace a dokonce ho i zabít. Zavolejte do záchranné stanice (606 070 632), kde nalezená mláďata (ročně se do Pinky dostane kolem 100 z celé ČR) správným způsobem dokrmí, ve velkých speciálních rozběhových voliérách je později připraví na vypuštění, a jakmile jsou v odpovídajícím věku pro osamostatnění, vrátí je do přírody.