Odpovězte na otázku a vyhrajte sekačku nebo teleskopické nůžky

Elektrická sekačka se hodí pro všechny, kdo mají menší zahradu a mají do ní přivedenou elektřinu. A nůžky jsou užitečným pomocníkem pro všechny, kdo potřebují tvarovat stromy a keře, například živý plot. Soutěžit můžete až do 3. dubna do 12 hodin. Ze správně odpovídajících účastníků soutěže pak generátor náhodných čísel vybere vítěze. Kompletní pravidla soutěže najdete zde.

Elektrická sekačka má obrovskou výhodu v tom, že je lehká. Což ji předurčuje pro menší pozemky, které jsou často členité, plné záhonků, stromů a dalších detailů. Navíc není třeba údržby v podobě starostí o kvalitu benzinu, kontrol oleje a další drobnosti, které jsou spojené s péčí o benzinový motor.

Navíc odpadá i pracné startování šňůrou, které pro mnoho lidí často představuje nepřekonatelný problém. Stačí zapojit do zásuvky, stisknout tlačítko a můžete sekat.

Kdo má zahradu navrženou tak, že mu nedělá problém manipulace s přívodní šňůrou, může být pro něj elektrická verze výhrou. Jezdí se s ní jako s kočárkem a zahrádka může být posekaná za chvilku.

O co se bude soutěžit

Jako první cenu partner soutěže Fieldmann nabízí elektrickou sekačku FZR 2045-E v hodnotě 5 000 Kč. Má příkon 2 000 W a nastavitelnou výšku střihu 20–70 mm. Trávu je možné sbírat do koše o objemu 45 litru.

Elektrická rotační sekačka FZR 2045-E je určena pro pozemky do 1 000 metrů čtverečních. Teleskopické nůžky na živý plot dokáží ustřihnout větve do 50 mm. Nůžky na větve se smykovými stříhacími čepelemi, které dokáží ustříhnout větve do 30 mm

Druhou cenou jsou teleskopické nůžky FZNR 1021. Komfortu stříhání velmi pomáhá délka nůžek 620 až 820 mm a také rukojeti ze slitiny hliníku. Ergonomické úchyty s pogumovaným povrchem také zaručí neskluznost i po námaze vlhkých dlaní.

Výherce třetí ceny dostane pákové nůžky na větve FZNR 1010. Nůžky jsou dlouhé 680 mm a tato páka velmi usnadňuje stříhání větví při tvarování stromů i keřů.