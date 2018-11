SOUTĚŽ: Ukažte vaše oblíbené relaxační místo a vyhrajte infrasaunu

Někdo rád plete, háčkuje, vyrábí loutky, šachové figurky, lepí modely letadel nebo lodí, či staví 3D tiskárnu. Poslat nám můžete snímky výsledků vaší rukodělné práce, ale i míst, ve kterých nejraději odpočíváte.

K fotografii připojte krátký text, ve kterém vysvětlete, co vás na dané činnosti baví a co vám dává. My budeme příspěvky postupně zveřejňovat už v průběhu trvání soutěže, která bude trvat až do poloviny ledna.

Nakonec publikujeme velkou hlasovací galerii, kde čtenáři vyberou vítěze a ocení tak nejtvořivější a nejvynalézavější soutěžící. Výherce získá infrasaunu Isabel 2, kterou do soutěže věnovala společnost Mountfield.

Infrasauna vás intenzivně prohřeje až do hloubky čtyř centimetrů. Velmi rychlý výhřev (provozní teploty až 60 °C dosáhne za deset až patnáct minut) zajišťují v případě Isabel 2 karbonová topidla. Sauna, kterou můžete vyhrát, je určena pro dva lidi. Její rozměry jsou 120×105×190 centimetrů a lze ji napájet z běžné zásuvky.

Infrasauny se dnes prodávají i v rozloženém stavu. Jak se sestavuje, jsme psali v tomto článku. Společnost Mountfield však k ceně samotné přislíbila, že se postará nejen o dopravu, ale i kompletní montáž.