Vybíráte nejlepší místo pro relaxaci. Můžete vyhrát infrasaunu

Soutěž trvá až do 15. ledna 2019 a hraje se o infrasaunu Isabel 2. Podstatou je ukázat to nejlepší místo, kde po pracovním dnu rádi trávíte volný čas.

Místo pro odpočinek, místo, kde se rádi zavřete před okolním světem.

Pošlete několik vět, proč posíláte právě tento snímek, ve kterých vysvětlíte svoji motivaci. Proč právě toto místo a ne jiné? Co vám to přináší do běžného života?

Podrobné informace najdete v boxu včetně podrobných informací o podmínkách a ochraně soukromí. První várku fotografií najdete ve fotogalerii.