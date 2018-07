Klidná zahrada plná ovoce uprostřed města je splněným rodinným snem

SOUTĚŽ: Naše krásná zahrada Pošlete fotografie své zahrady a jednoduše popište alespoň na 30 řádcích (cca 1 800 znaků) její příběh. Minimálně 6 až 8 fotografií a popis zahrady posílejte až do středy 12. září 2018, 12:00 hodin, na e-mailovou adresu redakce soutez.hobby@idnes.cz. Do předmětu zprávy uveďte „Naše krásná zahrada“, velikost e-mailu by neměla mít přes 5 MB (případně - ideálně šířkové snímky - zašlete přes www.uschovna.cz).