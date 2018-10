Ze starých dveří postel? Proč ne. I vysloužilým komodám sluší nový kabát

Čtenářská soutěž NEJEN BAREVNÉ PROMĚNY o šest voucherů na barvy BALAKRYL v hodnotě tři tisíce korun Také sami tvoříte nebo vdechujete nový život starým věcem? Podělte se o své nápady s ostatními čtenáři a zapojte se do naší čtenářské soutěže. Nejzajímavější příspěvky s kvalitními fotografiemi zveřejníme a posléze zástupci redakce a pořadatelů ze zveřejněných příspěvků vyberou šest vítězů (viz podrobná pravidla soutěže), kteří se budou radovat z voucherů. Šest výherců obdrží poukazy na barvy značky Balakryl, každý v hodnotě 3 tisíc Kč. Své výtvory nafoťte, vítány jsou i postupové fotografie vzniku výrobku. Popište, jak výrobek vznikal, případně se podělte o jeho příběh a vše zašlete nejpozději do 31. října 2018 do naší e-mailové schránky. U zásilky větší než 5 MB uložte fotografie na rajce.net nebo www.uschovna.cz a v e-mailu pošlete odkaz. V soutěži můžete zkusit uspět i s vizualizací projektu, který teprve nosíte v hlavě a porotu by mohl přesvědčit svou originalitou. Po ukončení soutěže vybere porota složená ze zástupců pořadatelů šest nejlepších příspěvků. Každý z vybraných šesti soutěžících obdrží voucher v hodnotě 3 000 Kč na nákup barev BALAKRYL podle vlastního výběru v síti prodejen Dům barev.