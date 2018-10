Sršeň asijská dobývá Evropu, u nás může ničit včelstva do čtyř let

Říká se jí také vosa čínská a do Francie byla v roce 2004 zavlečena zřejmě se zásilkou bonsají. Od té doby se rozpíná zhruba rychlostí 100 kilometrů za rok. Vzhledem k tomu, že už se dostala do Německa, můžeme ji tu čekat za pár let.